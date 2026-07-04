Drogavano le partner per farle stuprare: smantellata rete internazionale, 57 arresti

Un’operazione internazionale coordinata nell’ambito del “Progetto Medusa” ha portato allo smantellamento di una vasta rete criminale dedita a violenze sessuali domestiche pianificate attraverso il web, con 57 arresti, 158 vittime messe in sicurezza e indagini che coinvolgono anche l’Italia.

L’inchiesta, guidata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto operativo e analitico di Europol, ha fatto emergere un sistema organizzato in cui gli indagati, approfittando del rapporto di fiducia con le proprie compagne o mogli, somministravano loro farmaci o sostanze stupefacenti senza consenso per poi abusarne sessualmente o consentire ad altri di farlo. Le violenze venivano inoltre filmate e condivise all’interno di comunità online caratterizzate da contenuti misogini.

Il cuore operativo dell’indagine si è svolto tra il 22 e il 24 giugno 2026 a Londra, dove 29 investigatori provenienti da sette Paesi hanno coordinato in tempo reale le attività investigative.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, forum riservati e chat criptate venivano utilizzati non solo per scambiarsi materiale illecito, ma anche per organizzare gli abusi, individuare le vittime e procurarsi narcotici e farmaci soggetti a prescrizione, impiegati per rendere le donne incoscienti. Le piattaforme digitali contribuivano inoltre a rafforzare una cultura di disumanizzazione delle vittime, normalizzando le violenze all’interno delle comunità criminali.

L’operazione ha coinvolto Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Brasile, Stati Uniti, con la partecipazione dell’FBI, consentendo di identificare 156 persone tra presunti autori e vittime, individuare quattro nuove comunità online riconducibili alla misoginia radicale e aprire 274 nuove piste investigative, che si aggiungono alle 113 indagini già in corso.

«Questi crimini non sono incidenti isolati, ma fanno parte di un modello strutturato, organizzato e interconnesso di comportamenti criminali», hanno spiegato da Europol, che ha sostenuto le attività investigative attraverso strumenti di analisi dei dati in tempo reale e tecnologie di Open Source Intelligence (OSINT).

Le accuse formulate nei confronti degli indagati non si limitano alla violenza sessuale o allo stupro di gruppo, ma comprendono anche lesioni personali gravi e tentato omicidio. Secondo gli investigatori, la somministrazione inconsapevole di elevate quantità di farmaci o sostanze stupefacenti espone infatti le vittime a gravi rischi per la salute, tra cui overdose, arresto cardiaco e danni neurologici permanenti.

L’inchiesta richiama per modalità operative il noto caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che per anni fu drogata dal marito e violentata da decine di uomini reclutati attraverso Internet, vicenda che ha acceso i riflettori internazionali sul fenomeno delle violenze sessuali organizzate online.

Le indagini proseguono e le autorità mantengono alta l’attenzione sul fenomeno. Europol e le forze di polizia dei Paesi coinvolti invitano chiunque sia vittima di abusi o sia a conoscenza di reati in fase di pianificazione a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine, così da attivare i meccanismi di cooperazione internazionale necessari a contrastare queste organizzazioni criminali.

Lo riporta open.online.