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GALLERIA TRAGEDIA Ferma l’auto in galleria per recuperare i frammenti dello specchietto: muore investito un 79enne

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Agordo, l'uomo stava rientrando a casa insieme alla moglie

Ferma l'auto in galleria per recuperare i frammenti dello specchietto: muore investito un 79enne

Ferma l'auto in galleria per recuperare i frammenti dello specchietto: muore investito un 79enne - fonte leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

BELLUNO – Un gesto istintivo si è trasformato in una tragedia. Roberto Penso, 79 anni, originario di Venezia e residente a Spinea, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio dopo essere stato investito all’interno della galleria Listolade, lungo la strada statale 203 Agordina, nel territorio di Taibon Agordino.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Agordo, l’uomo stava rientrando a casa insieme alla moglie quando avrebbe urtato leggermente un altro veicolo, danneggiando lo specchietto retrovisore della propria auto. Dopo aver accostato il mezzo all’interno della galleria, è sceso per recuperare alcuni frammenti rimasti sulla carreggiata.

Proprio in quel momento è sopraggiunta un’altra automobile, condotta da un 66enne di Mogliano Veneto, che lo ha travolto. L’impatto è stato violentissimo e per il pensionato non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata sotto gli occhi della moglie, che era rimasta all’interno dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La circolazione lungo il tratto compreso tra Agordo e Cencenighe è rimasta interrotta per circa due ore, il tempo necessario per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

La morte di Roberto Penso ha suscitato profondo cordoglio a Spinea e a Venezia, dove era molto conosciuto. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto incarichi di responsabilità nel gruppo assicurativo Generali. Dopo il pensionamento aveva continuato a dedicarsi al volontariato e all’impegno civico come tesoriere dell’associazione Cavalieri di San Marco, distinguendosi per disponibilità, generosità e spirito di servizio. Lo riporta leggo.it

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