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FOGGIA AUTOBUS Foggia. Caldo, i sindacati chiedono autobus climatizzati sulle linee più esposte

L'attuale ondata di calore che interessa il territorio rende necessario destinare alle tratte più esposte i mezzi Iveco Crossway

Foggia. Caldo, i sindacati chiedono autobus climatizzati sulle linee più esposte

Foggia. Caldo, i sindacati chiedono autobus climatizzati sulle linee più esposte

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia – Le segreterie aziendali di FIT-CISL e UGL Trasporti hanno chiesto ai vertici dell’azienda di trasporto un diverso abbinamento tra autobus e linee durante le ore più calde della giornata, al fine di garantire migliori condizioni di lavoro agli autisti. La richiesta è contenuta in una nota protocollata il 3 luglio 2026.

Secondo le organizzazioni sindacali, l’attuale ondata di calore che interessa il territorio rende necessario destinare alle tratte più esposte i mezzi Iveco Crossway, dotati di impianti di climatizzazione di ultima generazione.

Nella comunicazione, indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione, alla direzione amministrativa, alla direzione tecnica e al coordinamento delle unità operative, FIT-CISL e UGL Trasporti evidenziano come i bus Mercedes Conecto siano caratterizzati da un sistema di climatizzazione ritenuto insufficiente a garantire agli operatori di esercizio un ambiente di lavoro adeguatamente raffrescato durante le elevate temperature estive.

Per questo motivo, i sindacati chiedono un’organizzazione del servizio che preveda l’impiego dei mezzi più performanti sotto il profilo della climatizzazione nelle fasce orarie più critiche, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza del personale viaggiante senza compromettere il regolare svolgimento del servizio.

La nota si conclude con la richiesta di un celere riscontro da parte dell’azienda, affinché possano essere adottate tempestivamente le misure ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza caldo.

A cura di Giovanna Tambo.

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