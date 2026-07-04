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FOGGIA CASILLO Foggia, Casillo rilancia il progetto rossonero: «Abbiamo una seconda opportunità»

"Non siamo persone che fanno all-in: il Foggia è una delle nostre aziende, probabilmente la più bella, ma va gestita con responsabilità"

Foggia, Casillo rilancia il progetto rossonero: «Abbiamo una seconda opportunità»

Foggia, Casillo rilancia il progetto rossonero: «Abbiamo una seconda opportunità» - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia prepara la ripartenza in vista della possibile riammissione in Serie C e il presidente Gennaro Casillo traccia la linea del nuovo corso societario, presentando obiettivi e motivazioni che hanno portato alla scelta del tecnico Gaetano Auteri.

«Il nuovo progetto del Foggia parte oggi. Abbiamo avuto una seconda opportunità e la consideriamo tale. Non siamo persone che fanno all-in: il Foggia è una delle nostre aziende, probabilmente la più bella, ma va gestita con responsabilità. Vogliamo costruire una società stabile, senza compromettere il futuro», ha dichiarato Casillo in conferenza stampa.

Il presidente rossonero ha poi analizzato la situazione del club al momento dell’arrivo della nuova proprietà, sottolineando la necessità di ricostruire un legame più forte con il territorio e la tifoseria.

«Quando siamo arrivati ci siamo resi conto che negli ultimi anni il Foggia aveva perso parte della propria identità. Oggi molti imprenditori e tanti tifosi non si sentono più coinvolti. Il nostro compito è ricreare entusiasmo e senso di appartenenza», ha spiegato.

Infine, Casillo ha chiarito la scelta della guida tecnica, ribadendo la natura ponderata della decisione e smentendo eventuali attriti nelle valutazioni degli altri candidati.

«Abbiamo parlato con Longo e con altri allenatori, ma alla fine abbiamo scelto Auteri. Con Longo non c’è stato alcun problema», ha concluso il presidente.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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