Foggia tenta la svolta sul caso Amica: sì Giunta proposta transazione da 19,2 milioni

FOGGIA – Un tentativo di mettere la parola fine a uno dei contenziosi più complessi e onerosi della storia amministrativa di Palazzo di Città. La Giunta comunale di Foggia ha approvato una deliberazione con la quale autorizza la trasmissione alla Curatela del Fallimento Amica Spa di una proposta di definizione transattiva “onnicomprensiva e tombale”, del valore di 19.192.308,56 euro, nel tentativo di chiudere le numerose controversie ancora aperte tra il Comune e l’ex società in house che per anni ha gestito i servizi di igiene urbana, cimiteriali e scolastici.

Il provvedimento, approvato nella seduta del 3 luglio, non rappresenta però la conclusione dell’iter. La stessa delibera chiarisce infatti che si tratta esclusivamente di un atto di indirizzo politico-amministrativo, necessario ad autorizzare l’invio della proposta alla Curatela fallimentare, senza costituire né un accordo definitivo né un impegno di spesa immediatamente efficace.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di fronteggiare un contenzioso che, nel corso degli anni, ha assunto proporzioni economiche rilevantissime. Il procedimento principale riguarda infatti la sentenza del Tribunale delle Imprese di Bari che ha condannato il Comune, insieme ad altri soggetti, al pagamento di oltre 27,4 milioni di euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, decisione oggi impugnata davanti alla Corte d’Appello di Bari. Accanto a questa causa restano aperti altri giudizi di natura arbitrale e civile che coinvolgono complessivamente decine di milioni di euro.

Nella ricostruzione contenuta nella delibera emerge come il Comune abbia già sostenuto, negli anni precedenti, esborsi superiori ai 4,3 milioni di euro, derivanti da sentenze, lodi arbitrali e accordi conciliativi relativi a vicende collegate al fallimento della società partecipata. Una situazione che ha spinto l’amministrazione comunale ad avviare un approfondito percorso istruttorio per verificare la convenienza economica di una definizione complessiva della vertenza.

Per valutare la sostenibilità dell’operazione sono stati acquisiti pareri legali e una relazione tecnico-finanziaria che hanno analizzato il rischio processuale e confrontato il possibile esborso derivante dalla prosecuzione dei giudizi con quello previsto dalla proposta transattiva. Secondo quanto riportato negli atti, la cifra individuata rappresenterebbe il risultato di una valutazione ponderata delle diverse posizioni processuali e consentirebbe all’ente un risparmio rispetto all’ipotesi di una soccombenza integrale.

La Giunta sottolinea inoltre come la proposta non equivalga ad alcun riconoscimento di responsabilità né costituisca acquiescenza alla sentenza di primo grado. L’eventuale accordo avrebbe efficacia esclusivamente tra il Comune di Foggia e la Curatela del Fallimento Amica, lasciando impregiudicate le posizioni degli altri soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari, nei confronti dei quali potranno proseguire autonomamente le azioni della procedura fallimentare. Allo stesso tempo Palazzo di Città si riserva espressamente il diritto di esercitare eventuali azioni di regresso nei confronti degli altri obbligati solidali qualora dovesse sostenere pagamenti eccedenti la propria quota di responsabilità.

La delibera evidenzia anche l’urgenza dell’iniziativa. La Curatela aveva infatti assegnato al Comune un termine di dieci giorni per formalizzare la proposta, avvertendo che, in caso contrario, avrebbe potuto procedere all’esecuzione della sentenza di primo grado, già provvisoriamente esecutiva. Da qui la decisione della Giunta di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento.

Il percorso amministrativo, tuttavia, non è ancora concluso. Per arrivare alla sottoscrizione dell’eventuale accordo saranno necessari ulteriori passaggi, tra cui il riconoscimento del debito fuori bilancio per una delle posizioni oggetto del contenzioso da parte del Consiglio comunale, il parere dell’Organo di revisione, l’approvazione definitiva dell’intesa da parte dell’organo competente e, sul versante della procedura fallimentare, l’autorizzazione del giudice delegato e del Comitato dei creditori.

A cura di Giuseppe de Filippo.