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FOGGIA COMUNE Foggia, volontari de ‘La Via della Felicità’ ripuliscono Viale Giotto e Via Einaudi

Prosegue l'impegno dei volontari dell'associazione "La Via della Felicità" di Foggia a favore del decoro urbano e della tutela dell'ambiente

Foggia, volontari de 'La Via della Felicità' ripuliscono Viale Giotto e Via Einaudi

Foggia, volontari de 'La Via della Felicità' ripuliscono Viale Giotto e Via Einaudi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Prosegue l’impegno dei volontari dell’associazione “La Via della Felicità” di Foggia a favore del decoro urbano e della tutela dell’ambiente. Negli ultimi giorni sono stati effettuati due interventi di pulizia che hanno interessato Viale Giotto e Via Einaudi, con la raccolta dei rifiuti abbandonati nelle due aree cittadine.

Il primo intervento si è svolto nel pomeriggio di mercoledì lungo Viale Giotto, dove i volontari hanno ripulito una delle principali arterie della città. L’attività è poi proseguita nella serata successiva in Via Einaudi, con la rimozione di numerosi rifiuti presenti lungo la strada e nelle zone circostanti.

Muniti di guanti, sacchi e attrezzature per la raccolta, i partecipanti hanno portato avanti l’iniziativa con l’obiettivo di contribuire concretamente a rendere la città più pulita e vivibile, promuovendo al tempo stesso il senso civico.

L’associazione ricorda che le proprie attività si ispirano ai principi contenuti ne “La Via della Felicità”, la guida al buon senso scritta da L. Ron Hubbard, che invita i cittadini ad assumersi la responsabilità della cura dell’ambiente. Tra i principi richiamati vi è il precetto “Abbi cura del pianeta”, che sottolinea l’importanza di preservare il territorio come bene comune.

«Ogni volta che ripuliamo un’area della città non raccogliamo soltanto rifiuti, ma cerchiamo anche di trasmettere un messaggio positivo», spiegano i volontari. «Vorremmo che il nostro esempio incoraggiasse sempre più persone a rispettare gli spazi pubblici e a contribuire, anche con piccoli gesti quotidiani, a mantenere Foggia più pulita e accogliente.»

L’associazione rinnova infine l’invito ai cittadini a partecipare alle prossime giornate di volontariato ambientale, ribadendo che la collaborazione e l’impegno condiviso possono contribuire a migliorare il volto della città.

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