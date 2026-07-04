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Home // Eventi // ‘Gargano State of Music’: dal 10 al 12 luglio il festival pianistico ‘Manfredonia Classica ’26’

MANFREDONIA FESTIVAL ‘Gargano State of Music’: dal 10 al 12 luglio il festival pianistico ‘Manfredonia Classica ’26’

La rassegna nasce da un'idea del maestro Osvaldo Fatone, docente di Pianoforte al Conservatorio "Umberto Giordano" di Foggia

'Gargano State of Music': dal 10 al 12 luglio il festival pianistico 'Manfredonia Classica '26'

'Gargano State of Music': dal 10 al 12 luglio il festival pianistico 'Manfredonia Classica '26' - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Dal 10 al 12 luglio e il 16 luglio Manfredonia ospiterà la quarta edizione di “Gargano State of Music”, che propone il festival pianistico “Manfredonia Classica ’26”, organizzato dall’associazione Ars Musica Apuliæ.

La rassegna nasce da un’idea del maestro Osvaldo Fatone, docente di Pianoforte al Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, con l’obiettivo di portare nella città sipontina una proposta musicale di respiro internazionale. Il progetto è oggi portato avanti da Ars Musica Apuliæ, associazione fondata dallo stesso Fatone insieme ai maestri Giorgio Trione Bartoli e Angelo Nasuto.

Il festival punta a promuovere la cultura musicale attraverso concerti, attività formative e progetti artistici, creando occasioni di incontro tra musicisti, pubblico e luoghi simbolo del territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno fatto registrare numerose serate sold out, l’edizione 2026 presenta un’importante novità: accanto al Parco Archeologico di Siponto, che ospiterà i primi tre appuntamenti, si aggiunge il Castello di Manfredonia, nuova prestigiosa sede della manifestazione per l’evento conclusivo del 16 luglio.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma OOOH.events, mentre per informazioni è possibile contattare il numero 342 079 8138.

Lo riporta rainews.it.

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