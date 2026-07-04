Edizione n° 6117

BALLON D'ESSAI

MCDONALD'S LUCERA // Chiusura McDonald’s di Lucera, Tutolo: “Serve una strategia complessiva”
4 Luglio 2026 - ore  12:08

CALEMBOUR

SS16 BARLETTA // “Ultima chemio, suonate!”: sulla SS16 il viaggio di speranza di un bambino commuove gli automobilisti
4 Luglio 2026 - ore  11:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Gargano, torna il piombo: ucciso Alessandro Scirpoli “Musulin”, Dda indaga sull’ombra della mafia (FOTO VIDEO)

UCCISO MUSULIN Gargano, torna il piombo: ucciso Alessandro Scirpoli “Musulin”, Dda indaga sull’ombra della mafia (FOTO VIDEO)

L'agguato è avvenuto in località Defensola, alla periferia della cittadina garganica, mentre la vittima si trovava in sella a uno scooter, nei pressi della propria abitazione.

Gargano, torna il piombo: ucciso Alessandro Scirpoli "Musulin", Dda indaga sull'ombra della mafia (FOTO VIDEO)

Gargano, torna il piombo: ucciso Alessandro Scirpoli "Musulin", Dda indaga sull'ombra della mafia (FOTO VIDEO) SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

VIESTE (FOGGIA) – Si chiamava Antonello Scirpoli, alias ‘Musulin, aveva 35 anni, l’uomo ucciso nella tarda serata di venerdì 3 luglio a Vieste, in provincia di Foggia.

L’agguato è avvenuto in località Defensola, alla periferia della cittadina garganica, mentre la vittima si trovava in sella a uno scooter, nei pressi della propria abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, Scirpoli è stato raggiunto da diversi colpi di fucile. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e stanno raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ritiene il delitto riconducibile a un contesto di criminalità organizzata. Scirpoli era stato condannato in appello a quattro anni di reclusione per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori l’ex braccio destro del boss garganico Marco Raduano.

Troiano, successivamente arrestato in Spagna, così come Raduano, è oggi collaboratore di giustizia. Secondo quanto emerso nel procedimento giudiziario, il 35enne avrebbe fornito supporto logistico al latitante con l’obiettivo di agevolare l’associazione mafiosa riconducibile al gruppo criminale guidato da Raduano. Dopo la sentenza di secondo grado, emessa alla fine del 2025 e non ancora definitiva, Scirpoli era tornato in libertà da alcuni mesi.

Gli investigatori stanno ora verificando se l’omicidio possa essere collegato agli equilibri della criminalità organizzata sul Gargano e ai recenti sviluppi investigativi che hanno interessato i principali gruppi mafiosi della zona.

Al momento non vengono escluse altre piste. Lo riporta l’Ansa.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO