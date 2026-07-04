Illeciti ambientali in Puglia: oltre 9.000 controlli della Guardia Costiera

Un’ampia attività di contrasto agli illeciti ambientali lungo il litorale pugliese ha prodotto nei primi sei mesi del 2026 un bilancio imponente: oltre 9.000 controlli, sequestri, denunce e sanzioni su scala regionale. Le operazioni sono state coordinate dalla Guardia Costiera, attraverso il Centro di Controllo Ambientale Marino della Direzione Marittima per Puglia e Basilicata Jonica, guidata dal Contrammiraglio Donato De Carolis.

Il quadro complessivo evidenzia circa 60.000 metri quadrati di aree sequestrate, 64 denunce all’Autorità Giudiziaria, 26 illeciti amministrativi e sanzioni per un totale vicino ai 200.000 euro, nell’ambito delle operazioni nazionali “Waste Chains” e “Clean Water 2”.

Provincia di Foggia: occupazioni abusive e rifiuti pericolosi

Nel territorio della Capitanata le verifiche hanno portato a interventi rilevanti. A Manfredonia è stata accertata una occupazione abusiva di circa 26.500 metri quadrati di area demaniale marittima, ricadente anche in zone vincolate SIC e ZPS.

Sono emersi inoltre tre distinti filoni di indagine:

sequestro di un’area di 100 mq in un cantiere nautico per stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi , con contestazioni anche per scarichi non autorizzati;

, con contestazioni anche per scarichi non autorizzati; irregolarità in un depuratore comunale con superamento dei limiti di azoto ammoniacale e segnalazione alla Regione;

sequestro di un complesso edilizio di circa 3.000 mq a Mattinata, privo di titoli autorizzativi ambientali, edilizi e paesaggistici.

BAT: fanghi e rifiuti industriali sotto sequestro

A Barletta è stato sequestrato un cantiere navale di 12.000 metri quadrati dove erano presenti circa 20.000 metri cubi di fanghi di lavorazione del sale e altri rifiuti speciali.

Bloccate anche vasche di decantazione e condotte di scarico. Tre persone risultano denunciate per violazioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Bari: scarichi nel sottosuolo e discariche abusive

Nell’area metropolitana barese le operazioni hanno evidenziato criticità ambientali gravi:

una azienda di zincatura smaltiva reflui acidi nel sottosuolo tramite un foro nel pavimento , con sequestro immediato dell’impianto;

, con sequestro immediato dell’impianto; un cantiere navale di 8.700 mq è stato sequestrato per deposito incontrollato di rifiuti di varia natura, incluse carcasse di imbarcazioni.

Brindisi: acqua di mare abusiva nei ristoranti

A Brindisi, in collaborazione con l’ASL, è stato scoperto un sistema illecito in un ristorante che utilizzava acqua di mare captata abusivamente per la lavorazione del pesce.

Le acque reflue venivano inoltre scaricate direttamente in mare tramite condotte occulte. Sequestrati impianti, prodotto ittico e denunciato il responsabile.

Lecce e Taranto: discariche e scarichi nei porti

Nel Salento è stata individuata una discarica abusiva di circa 300 metri cubi di rifiuti edili in un’area commerciale privata, con conseguente sequestro.

A Taranto, invece, è stata posta sotto sequestro un’area di 500 mq utilizzata come parcheggio, officina e autolavaggio, dove le acque di prima pioggia venivano convogliate senza trattamento nel sedime portuale.

L’intero quadro conferma una pressione costante sul territorio e una risposta operativa capillare da parte della Guardia Costiera, impegnata nel contrasto ai reati ambientali lungo tutta la costa pugliese.

Lo riporta pugliain.net.