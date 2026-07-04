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Home // Cronaca // Incidente sulla SS16 a Lecce: sei auto coinvolte, chiusa la carreggiata in direzione nord

LECCE MAXI INCIDENTE Incidente sulla SS16 a Lecce: sei auto coinvolte, chiusa la carreggiata in direzione nord

Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 957,700 e ha coinvolto sei autovetture.

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // Lecce //

LECCE, 4 luglio 2026 – È stata temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord della strada statale 16 “Adriatica”, nel territorio comunale di Lecce, a causa di un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 957,700 e ha coinvolto sei autovetture. Diverse persone sono rimaste ferite; al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico è stato deviato sulla viabilità di servizio adiacente, con segnaletica predisposta sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della normale circolazione in condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.

 

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