LECCE, 4 luglio 2026 – È stata temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord della strada statale 16 “Adriatica”, nel territorio comunale di Lecce, a causa di un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 957,700 e ha coinvolto sei autovetture. Diverse persone sono rimaste ferite; al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico è stato deviato sulla viabilità di servizio adiacente, con segnaletica predisposta sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della normale circolazione in condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.