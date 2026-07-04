ROMA – Si apre una nuova fase per la professione infermieristica italiana. Dal prossimo anno accademico debutteranno le lauree magistrali specialistiche, un’importante novità introdotta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con l’obiettivo di ampliare le competenze degli infermieri e avvicinare il sistema formativo italiano ai principali modelli europei.

Contestualmente, il Ministero ha definito il calendario delle prove di accesso ai corsi universitari. I test per la laurea triennale in Infermieristica si svolgeranno il 16 e 17 settembre 2026, mentre quelli per l’ammissione alle nuove lauree magistrali specialistiche sono in programma il 5 e 7 ottobre 2026.

La riforma, prevista dai decreti ministeriali n. 159 e n. 177 del 2026, introduce per la prima volta percorsi universitari dedicati ad ambiti clinici specifici, superando il modello unico della formazione magistrale.

I nuovi indirizzi di specializzazione saranno tre:

Cure Primarie e Infermieristica di Famiglia e Comunità;

Cure Intensive ed Emergenza;

Cure Neonatali e Pediatriche.

L’obiettivo è formare professionisti con competenze avanzate in grado di rispondere alle nuove esigenze del Servizio sanitario nazionale, caratterizzate dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle patologie croniche e dalla crescente complessità dell’assistenza.

Sul fronte universitario, sono già 14 gli Atenei che hanno avviato l’iter per attivare i nuovi corsi nell’anno accademico 2026-2027, mentre altri prevedono di far partire i percorsi dal 2027-2028. Secondo le prime stime saranno istituiti 12 corsi dedicati alle Cure Primarie e Infermieristica di Famiglia e Comunità, 9 nell’area delle Cure Intensive ed Emergenza e 5 nell’ambito delle Cure Neonatali e Pediatriche.

Particolare attenzione è rivolta all’assistenza territoriale, settore destinato a svolgere un ruolo sempre più centrale nella presa in carico dei pazienti cronici, fragili e anziani. Parallelamente, la riforma punta a rafforzare la preparazione degli infermieri impegnati nelle terapie intensive, nei Pronto Soccorso e nei reparti pediatrici e neonatali.

Secondo la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), la specializzazione rappresenta un passaggio fondamentale per valorizzare competenze diverse all’interno della professione e garantire un’assistenza sempre più qualificata ai cittadini.

L’introduzione delle nuove lauree magistrali specialistiche segna così un cambiamento destinato a incidere sia sulle prospettive di carriera degli infermieri sia sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria, con l’obiettivo di rendere il Servizio sanitario nazionale più moderno e rispondente ai bisogni della popolazione.

Fonte: NurseTimes.it.