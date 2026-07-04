Lega Foggia, Napoleone Cera eletto segretario provinciale. «Il mio mandato sarà all'insegna dell'ascolto»

Napoleone Cera è il nuovo segretario provinciale della Lega di Foggia. L’elezione è avvenuta per acclamazione nel corso del congresso provinciale ospitato al Palazzetto dell’Arte di Foggia, al quale hanno preso parte oltre 120 iscritti. Consigliere regionale, Cera era l’unico candidato e succede a Joseph Splendido alla guida del partito in Capitanata.

Nel suo primo intervento da segretario, Cera ha voluto ringraziare il suo predecessore. «Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Joseph Splendido per l’impegno, la dedizione e il lavoro portato avanti alla guida della Lega provinciale in questi anni, sarà sempre il benvenuto e il suo contributo politico prezioso. Un ringraziamento particolare va inoltre al commissario regionale della Lega, senatore Roberto Marti, alla commissaria provinciale Anna Rita Tateo e al nostro segretario federale Matteo Salvini per la fiducia accordata e per il costante sostegno al percorso di crescita del partito sul territorio.»

Illustrando le linee del proprio mandato, il neo segretario ha indicato come priorità l’ascolto dei cittadini, la presenza costante nei territori e il supporto agli amministratori locali.

«Raccolgo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza che ci attende una sfida importante. Il mio mandato sarà all’insegna dell’ascolto, della presenza costante nei territori e del sostegno agli enti locali, che rappresentano la vera forza capace di cambiare la Puglia. Sindaci, amministratori e comunità locali saranno il punto di partenza della nostra azione politica. Da oggi inizia una fase di rigenerazione del partito, fondata sulla partecipazione, sul radicamento e sulla valorizzazione delle migliori energie della nostra provincia.»

Tra gli obiettivi annunciati da Cera figurano un’apertura sempre maggiore verso nuovi iscritti e amministratori, il coinvolgimento di professionisti, giovani e rappresentanti della società civile e il rafforzamento del radicamento della Lega in Capitanata e nel Mezzogiorno, superando definitivamente l’immagine del movimento come esclusivamente legato al Nord Italia.

Nel corso del congresso è intervenuta anche la commissaria provinciale uscente Anna Rita Tateo, che ha ringraziato militanti, dirigenti e amministratori per il lavoro svolto negli ultimi anni.

«Il partito deve continuare ad aprirsi a nuove energie e a nuovi amministratori. Oggi la Lega esprime rappresentanti eletti a tutti i livelli istituzionali anche nel Sud Italia che si battono per dare voce alle istanze che arrivano dal Mezzogiorno.»

Tateo ha inoltre ribadito la necessità di puntare su amministratori fortemente legati al territorio, esprimendo piena fiducia nel nuovo segretario provinciale, definito un consigliere regionale attento, operativo e profondamente radicato in Capitanata.

A portare il proprio saluto è stato anche il commissario regionale della Lega in Puglia, Roberto Marti, che ha sottolineato il clima di unità emerso durante il congresso e l’ampio consenso raccolto da Cera, evidenziando l’importanza della provincia di Foggia nelle strategie del partito a livello regionale.

Contestualmente all’elezione del segretario è stato nominato anche il nuovo direttivo provinciale, composto da Francesco Bianchino (Stornara), Dalila Lilian Brescia (Lucera), Natale Curiello (Cerignola), Daniele Cusmai (Vico del Gargano), Giuseppe Custode (Orta Nova), Michele Leombruno (Serracapriola) e Marianna Orlando (San Severo). È stato inoltre affidato a Loris Pazienza il coordinamento del movimento giovanile, mentre ulteriori incarichi saranno assegnati nelle prossime settimane.

In chiusura, Cera ha ribadito gli obiettivi della nuova squadra dirigente. «Con la nuova squadra dirigente, la Lega di Foggia si prepara ad affrontare le prossime sfide politiche e amministrative, rafforzando la propria presenza sui territori, nella prospettiva di contribuire in maniera concreta allo sviluppo della Capitanata e dell’intera Puglia.»