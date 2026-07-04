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LUCERA MCDONALD'S Lucera, McDonald’s chiuso per dieci giorni per motivi di ordine pubblico

Alla base della decisione ci sarebbero recenti episodi di violenza, tra cui una rissa e altri tafferugli che avrebbero coinvolto gruppi di giovanissimi

Lucera, McDonald’s chiuso per dieci giorni per motivi di ordine pubblico

Lucera, McDonald’s chiuso per dieci giorni per motivi di ordine pubblico - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // cronaca //

Il ristorante McDonald’s di Lucera, situato in via Porta Foggia, resterà chiuso dal 3 al 12 luglio in seguito a un provvedimento disposto dalla Questura di Foggia per ragioni legate alla tutela dell’ordine pubblico.

La sospensione dell’attività è stata decisa con un’ordinanza firmata dal questore Alfredo D’Agostino, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). La norma consente infatti di sospendere temporaneamente la licenza di un esercizio pubblico quando si verificano episodi di disordine, tumulti o situazioni che possano rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.

Alla base della decisione ci sarebbero recenti episodi di violenza, tra cui una rissa e altri tafferugli che avrebbero coinvolto gruppi di giovanissimi nei pressi del locale.

Secondo quanto emerso, gli episodi non si sarebbero limitati agli spazi interni del ristorante, ma avrebbero interessato anche le aree esterne e le pertinenze dell’attività, determinando l’intervento delle autorità e il conseguente provvedimento di chiusura temporanea.

Lo riporta antennasud.com.

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