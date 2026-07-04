Malore dopo una serata con le amiche, muore l’enologa Katia Gabrielli

È morta nella notte tra giovedì e venerdì, a 52 anni, Katia Gabrielli, stimata enologa di Ascoli Piceno, colpita da un improvviso malore nella sua abitazione di Folignano. La donna era rientrata a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcune amiche.

Secondo una prima ricostruzione, la 52enne si era coricata regolarmente. Intorno alle 3 del mattino il marito si sarebbe accorto che la moglie non stava bene e ha tentato di svegliarla, senza però ottenere risposta. Immediata la chiamata al 118, ma all’arrivo dei sanitari ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’ipotesi più accreditata è quella di un arresto cardiaco improvviso.

La notizia si è diffusa rapidamente, provocando profondo cordoglio nel territorio ascolano e nel mondo vitivinicolo, dove Gabrielli era considerata una professionista competente e apprezzata anche per le sue qualità umane.

Numerosi i messaggi di addio, tra cui quello di Angiolina Piotti, della cantina Velenosi, che ha ricordato così la collega: «Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di una grande professionista, un’enologa di straordinario talento che con la sua competenza, la sua sensibilità e la sua passione ha lasciato un segno nel mondo del vino. Per anni abbiamo condiviso un importante percorso professionale fatto di lavoro, dedizione, sacrifici e grandi soddisfazioni. Ho avuto modo di apprezzarne il valore umano e professionale, la determinazione e l’amore autentico per il vino. La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Riposa in pace».

Numerosi anche i messaggi di vicinanza rivolti al marito Gino Paolo e ai familiari della donna, profondamente colpiti dalla tragedia.

Lo riporta leggo.it.