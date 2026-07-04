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KATIA GABRIELLI Malore dopo una serata con le amiche, muore l’enologa Katia Gabrielli

È morta nella notte tra giovedì e venerdì, a 52 anni, Katia Gabrielli, stimata enologa di Ascoli Piceno, colpita da un improvviso malore

Malore dopo una serata con le amiche, muore l’enologa Katia Gabrielli

Malore dopo una serata con le amiche, muore l’enologa Katia Gabrielli - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Prima pagina //

È morta nella notte tra giovedì e venerdì, a 52 anni, Katia Gabrielli, stimata enologa di Ascoli Piceno, colpita da un improvviso malore nella sua abitazione di Folignano. La donna era rientrata a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcune amiche.

Secondo una prima ricostruzione, la 52enne si era coricata regolarmente. Intorno alle 3 del mattino il marito si sarebbe accorto che la moglie non stava bene e ha tentato di svegliarla, senza però ottenere risposta. Immediata la chiamata al 118, ma all’arrivo dei sanitari ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’ipotesi più accreditata è quella di un arresto cardiaco improvviso.

La notizia si è diffusa rapidamente, provocando profondo cordoglio nel territorio ascolano e nel mondo vitivinicolo, dove Gabrielli era considerata una professionista competente e apprezzata anche per le sue qualità umane.

Numerosi i messaggi di addio, tra cui quello di Angiolina Piotti, della cantina Velenosi, che ha ricordato così la collega: «Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di una grande professionista, un’enologa di straordinario talento che con la sua competenza, la sua sensibilità e la sua passione ha lasciato un segno nel mondo del vino. Per anni abbiamo condiviso un importante percorso professionale fatto di lavoro, dedizione, sacrifici e grandi soddisfazioni. Ho avuto modo di apprezzarne il valore umano e professionale, la determinazione e l’amore autentico per il vino. La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Riposa in pace».

Numerosi anche i messaggi di vicinanza rivolti al marito Gino Paolo e ai familiari della donna, profondamente colpiti dalla tragedia.

Lo riporta leggo.it.

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