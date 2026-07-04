Manfredonia Festival 2026, svelato il cartellone dell’estate. TUTTI GLI EVENTI

Dal 21 giugno al 27 agosto un ricco programma animerà il centro storico, Siponto, il Castello Svevo Angioino, il Porto Turistico e numerosi altri luoghi simbolo della città. In calendario concerti, festival, rassegne letterarie, teatro, danza, enogastronomia e appuntamenti dedicati alle famiglie.

Volentieri. Ecco una versione più completa, con cappello, titolo, sottotitolo e un testo sviluppato in stile cronaca giornalistica.

Il sipario sull’estate manfredoniana si alza con un calendario che punta a trasformare la città in un grande palcoscenico diffuso. Il Manfredonia Festival 2026, giunto alla XIV edizione di “Mille di queste notti”, propone un programma articolato che accompagnerà cittadini e visitatori dal 21 giugno al 27 agosto, coinvolgendo i principali spazi culturali e turistici della città con decine di appuntamenti dedicati alla musica, alla letteratura, al teatro, alla danza, all’arte e all’enogastronomia.

L’inaugurazione è fissata per il 21 giugno, con il concerto finale degli allievi della DAM Accademia Musicale nel Chiostro del Comune. Da quel momento prenderà il via una lunga serie di iniziative che interesseranno il centro storico, Siponto, il Castello Svevo Angioino, il Porto Turistico, il Parco Archeologico, la Rotonda sul Mare e numerosi altri luoghi identitari della città.

Tra gli appuntamenti più attesi torna lo Siponto Street Fest, distribuito in più serate tra luglio e agosto, con musica dal vivo, artisti di strada e spettacoli itineranti nelle piazze della frazione. Grande spazio anche alla musica classica con la seconda edizione di Manfredonia Classica, che porterà pianisti, orchestre e concertisti di rilievo nel Castello Svevo Angioino e nel Parco Archeologico di Siponto.



Confermata anche la seconda edizione del Manfredonia Jazz Festival, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, che vedrà alternarsi sul palco musicisti di fama nazionale e internazionale. Tra gli eventi di punta figurano inoltre Rive d’Autore, dedicata alla canzone d’autore italiana, con i concerti di Francesco Baccini Duo, Neri per Caso e Mario Venuti 4et Jazz, e il Corto & Cultura Film Festival, riservato alla valorizzazione del cinema breve e delle produzioni del territorio.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla promozione della lettura con le rassegne Leggere Manfredonia e Libri Libri 2026, che vedranno la partecipazione di scrittori, giornalisti e autori impegnati nella presentazione delle proprie opere e nel confronto con il pubblico. Non mancheranno gli appuntamenti con la memoria storica, le mostre d’arte, le visite guidate e le iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

Il calendario prevede poi alcuni degli eventi più popolari dell’estate sipontina. Il 7 agosto tornerà la Notte Bianca di Manfredonia, mentre il 10 agosto sarà dedicato alla tradizionale Notte di San Lorenzo. Il 14 agosto spazio alla Notte di Ferragosto, seguita il 21 e 22 agosto da Mangiamare, manifestazione enogastronomica che celebra i sapori del territorio. In programma anche tre appuntamenti con Una Rotonda sul Mare – Live & Dance, previsti il 31 luglio, il 7 agosto e il 21 agosto, che trasformeranno il lungomare in una grande pista a cielo aperto tra musica e ballo.

Non mancheranno iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini e all’inclusione sociale, come La Crociata dei Bambini, Rema in Fest, gli eventi promossi da ANFFAS Manfredonia e il progetto teatrale Tutta Mia la Città, oltre a laboratori, spettacoli itineranti e workshop organizzati nell’ambito della rassegna “Mille di queste notti”.

Il cartellone si concluderà il 27 agosto con il Gran Concerto – La notte delle grandi arie, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, a suggellare un’estate che punta a fare della cultura uno strumento di promozione del territorio e di valorizzazione dell’identità cittadina. Come evidenziato nella presentazione del programma, l’obiettivo è quello di vivere e riscoprire Manfredonia attraverso i suoi luoghi simbolo, coinvolgendo associazioni, operatori culturali e realtà del territorio in un unico grande progetto condiviso.

PROGRAMMA_MANFREDONIA_FESTIVAL_2026

A cura di Giovanna Tambo.