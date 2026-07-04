BARI – Quindici trapianti eseguiti in appena una settimana confermano l’elevata efficienza della rete trapiantologica pugliese. Dal 26 giugno al 4 luglio sono stati portati a termine 15 interventi, di cui 12 al Policlinico di Bari e 3 al Policlinico di Foggia, grazie a un imponente lavoro di squadra che ha coinvolto oltre cento professionisti sanitari.

Nel centro trapianti Asclepios del Policlinico di Bari, l’Unità operativa di Cardiochirurgia ha effettuato quattro trapianti di cuore, tre dei quali utilizzando organi provenienti da donatori di altre regioni. La Chirurgia epatobiliare ha eseguito quattro trapianti di fegato, mentre l’Urologia ha portato a termine tre trapianti di rene singolo e un trapianto di rene doppio.

Al Policlinico di Foggia sono stati invece eseguiti tre trapianti di rene singolo, contribuendo al risultato complessivo raggiunto dalla rete regionale.

L’intensa attività ha richiesto il coordinamento di una squadra multidisciplinare composta da oltre cento professionisti, tra anestesisti-rianimatori, perfusionisti, microbiologi, patologi clinici, cardiologi, nefrologi, gastroenterologi, chirurghi, radiologi, infermieri, medici del Centro Regionale Trapianti, specializzandi, professionisti di laboratorio, infettivologi, medici del Servizio trasfusionale e della Tipizzazione tissutale. Tutti hanno operato senza interruzioni nelle diverse fasi del percorso, dalla valutazione dei donatori fino all’assistenza post-operatoria dei pazienti.

«Dodici trapianti in pochi giorni rappresentano un risultato di straordinario valore organizzativo e professionale», ha dichiarato il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, sottolineando la capacità della struttura di affrontare un’attività così intensa mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle famiglie dei donatori dal coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Puglia, Loreto Gesualdo.

«Il ringraziamento più sentito va innanzitutto alle famiglie dei donatori che, nel momento più difficile della loro vita, hanno scelto di compiere un gesto di straordinaria generosità, offrendo una speranza a chi attende un trapianto», ha affermato Gesualdo. «Il coordinamento della rete regionale ha funzionato in modo impeccabile, gestendo contemporaneamente donazioni provenienti da Andria, Foggia, un trasferimento Dcd da Taranto e organi provenienti da tre centri fuori regione, grazie alla perfetta integrazione tra Centro Regionale Trapianti, équipe chirurgiche, servizi diagnostici, laboratori e tutte le professionalità coinvolte. È questo lavoro di squadra che consente di trasformare ogni donazione in una concreta possibilità di vita per i pazienti in lista d’attesa».

Il bilancio della settimana rappresenta uno dei risultati più significativi degli ultimi mesi per la rete trapiantologica pugliese, confermando il livello di organizzazione e la capacità di risposta del sistema sanitario regionale nel settore dei trapianti d’organo. Lo riporta l’Ansa.