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ORIGINAL PANUOZZO Mascolo Original Panuozzo, il gusto partenopeo conquista il Porto Turistico di Manfredonia

Il menù comprende numerose varianti di panuozzi, oltre a focacce, panini, primi piatti, insalatone, sfizi e proposte dedicate anche ai più piccoli

Mascolo Original Panuozzo, il gusto partenopeo conquista il Porto Turistico di Manfredonia

Mascolo Original Panuozzo, il gusto partenopeo conquista il Porto Turistico di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Attualità // Manfredonia //

Affacciato sul suggestivo scenario del Porto Turistico Marina del Gargano, Mascolo Original Panuozzo propone un’esperienza gastronomica che unisce la tradizione campana alla bellezza del lungomare di Manfredonia. Il locale, situato in Lungomare del Sole 1, è specializzato nel vero panuozzo, preparato con impasti a lunga lievitazione e ingredienti selezionati, offrendo un prodotto che richiama i sapori autentici della cucina partenopea.

Il menù comprende numerose varianti di panuozzi, oltre a focacce, panini, primi piatti, insalatone, sfizi e proposte dedicate anche ai più piccoli. Una formula pensata per soddisfare famiglie, gruppi di amici e turisti che scelgono il porto turistico come luogo di ritrovo durante la stagione estiva.

La posizione, direttamente sul mare, rappresenta uno dei punti di forza del locale: cenare guardando il tramonto sul Golfo di Manfredonia rende l’esperienza ancora più coinvolgente, in un contesto che negli ultimi anni è diventato uno dei principali poli di attrazione della città per residenti e visitatori.

Mascolo Original Panuozzo si inserisce così nell’offerta gastronomica del Marina del Gargano puntando sulla qualità delle materie prime, sulla semplicità delle preparazioni e su un’atmosfera informale, confermando il porto turistico come luogo d’incontro dove gusto, accoglienza e panorama si fondono in un’unica esperienza.

Indirizzo: Marina del Gargano Porto Turistico, Manfredonia – telefono 0884.663019

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