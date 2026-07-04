Meteo, ritorna il grande caldo africano: punte fino a 38°C

Il grande caldo africano è pronto a tornare sull’Italia, dopo una breve fase più instabile che ha temporaneamente riportato le temperature su valori più miti grazie all’attività temporalesca degli ultimi giorni. Già nei prossimi giorni è attesa una nuova impennata dei termometri, con valori che potranno raggiungere picchi di 37-38°C entro l’inizio della prossima settimana.

La fase più stabile e “umana” degli ultimi giorni sta quindi per concludersi, mentre l’anticiclone subtropicale si prepara a riprendere il pieno controllo del Mediterraneo, riportando condizioni di caldo diffuso su gran parte del Paese.

Nel weekend il rialzo termico sarà già evidente. Tra sabato 4 e domenica 5 luglio le temperature supereranno la media stagionale, con valori fino a 34-35°C sulla Valle Padana, nelle aree interne del Centro, in Puglia e sulle Isole maggiori. Le notti resteranno ancora in parte più fresche, anche se le minime inizieranno gradualmente a salire.

Lo scenario più intenso è atteso tra l’inizio e la metà della prossima settimana, quando la risalita di masse d’aria calda dal Nord Africa favorirà un ulteriore aumento delle temperature. In questa fase, come indicato dalle proiezioni, si potranno nuovamente raggiungere 37-38°C, in particolare su Valle Padana, Toscana, Lazio, Puglia e Sardegna interna, dove non si escludono valori anche superiori.

A peggiorare la situazione sarà anche il caldo notturno: le temperature difficilmente scenderanno sotto i 24-25°C, configurando notti tropicali diffuse.

Questo scenario dovrebbe persistere almeno fino a mercoledì 8 luglio, quando potrebbe verificarsi una lieve attenuazione del caldo per l’arrivo di masse d’aria più fresca collegate a un vortice ciclonico in spostamento verso l’Europa orientale. Eventuali effetti, tuttavia, potrebbero interessare soprattutto le regioni del versante adriatico.

Si tratta comunque di una tendenza ancora incerta, poiché i modelli previsionali non risultano del tutto concordi sull’evoluzione della situazione atmosferica.

Lo riporta ilmeteo.it.