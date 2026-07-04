Monopoli, 16 ciclisti in pellegrinaggio verso San Pio - Fonte Immagine: Facebook, MonopoliTimes.com - Giornale e Web TV News

È partita all’alba da Monopoli la 16ª edizione del pellegrinaggio ciclistico verso San Giovanni Rotondo, un viaggio di 370 chilometri complessivi che vede protagonisti sedici ciclisti monopolitani impegnati in un’impresa che unisce sport, fede e spirito di comunità.

La partenza è avvenuta alle 6:15 dalla zona industriale, davanti all’edicola votiva della Madonna della Madia, situata all’ingresso del gruppo Plastic-Puglia, luogo simbolico per la città e per la comunità dei partecipanti. Il gruppo si è raccolto in un momento di preghiera prima di iniziare il lungo percorso verso il santuario di San Pio da Pietrelcina.

A salutare i ciclisti all’alba era presente anche il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente del gruppo industriale, che ha voluto rivolgere un incoraggiamento ai partecipanti. Presente inoltre l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Monopoli, Cristian Iaia, a testimonianza della vicinanza istituzionale all’iniziativa.

Il gruppo, guidato dal presidente e ciclista esperto Gennaro Palmitessa, affronta un percorso particolarmente impegnativo: circa otto ore di pedalata continua nella prima tratta, prima dell’arrivo a San Giovanni Rotondo per il momento di preghiera e ristoro. Il rientro a Monopoli è previsto nella giornata di domenica 5 luglio.

L’iniziativa, giunta alla sua sedicesima edizione, rappresenta ormai un appuntamento consolidato che unisce devozione religiosa e sfida sportiva, trasformando il viaggio in un’esperienza condivisa di resistenza e spiritualità.

I sedici protagonisti dell’impresa sono: Nico Amodio, Gianni Cascione, Erminio Cavaliere, Onofrio Colella, Michele Lopedote, Piero Minoia, Gennaro Palmitessa, Paolo Palmitessa, Francesco Perricci, Vito Rizzo, Gianni Sabatelli, Stefano Sabatelli, Carlo Scarano, Cosimo Sportelli, Stefano Sportelli e Romualdo Topputi.

Lo riporta monopolitimes.com.