Monopoli accoglie i turisti anche in chiesa: per tutta l'estate la messa sarà celebrata in inglese

MONOPOLI (BA) – Un segno concreto di accoglienza rivolto ai tanti visitatori stranieri che scelgono la Puglia durante la stagione estiva. A partire da domenica 5 luglio, e per tutte le domeniche di luglio e agosto, nella chiesa di San Francesco d’Assisi, nel cuore del centro storico di Monopoli, la celebrazione eucaristica delle 19.30 sarà interamente in lingua inglese.

L’iniziativa nasce dall’unità pastorale del centro storico con l’obiettivo di consentire ai turisti internazionali di partecipare alla liturgia nella propria lingua, vivendo un’esperienza di fede che li faccia sentire parte della comunità locale.

A guidare le celebrazioni sarà don Gaetano Amore, insieme ad altri sacerdoti che parlano correntemente l’inglese. Anche le letture bibliche saranno proclamate in inglese da lettori preparati, mentre il coro accompagnerà la liturgia con canti nella stessa lingua.

«L’idea è nata durante una riunione del consiglio pastorale dell’unità pastorale del centro storico – spiega don Gaetano –. Le commissioni liturgia e cultura hanno proposto di offrire un servizio di accoglienza ai numerosi turisti che visitano Monopoli, e la chiesa di San Francesco, situata nel cuore del centro storico, rappresenta il luogo ideale per questa iniziativa».

Il progetto, tuttavia, va oltre la sola celebrazione domenicale. Il calendario estivo prevede infatti visite guidate alla Cattedrale, momenti di preghiera secondo lo stile di Taizé nelle tre parrocchie del centro – Cattedrale, San Francesco e Santa Teresa – oltre a concerti d’organo ed esposizioni di paramenti sacri.

Tra gli appuntamenti già programmati figurano gli incontri di preghiera del 24 luglio nella chiesa di San Francesco e del 21 agosto in Cattedrale. Il 12 agosto, inoltre, è attesa la testimonianza del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme.

«Essere comunità significa saper accogliere e far sentire a casa chi arriva da lontano», conclude don Gaetano Amore. «È questo lo spirito con cui abbiamo pensato questo programma estivo, trasformando le nostre chiese in luoghi di incontro, condivisione e ospitalità».

L’iniziativa rappresenta un esempio di come il patrimonio religioso possa diventare anche uno strumento di dialogo interculturale, valorizzando il turismo internazionale senza perdere il significato autentico della vita comunitaria e della tradizione cristiana.

Lo riporta l’ANSA