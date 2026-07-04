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Home // Prima pagina // Schianto tra moto e auto: muoiono Francesco Paolo Fecarotta e la passeggera

FRANCESCO FECAROTTA Schianto tra moto e auto: muoiono Francesco Paolo Fecarotta e la passeggera

La vittima alla guida della moto è Francesco Paolo Fecarotta, deceduto sul colpo insieme alla donna che viaggiava come passeggera.

Schianto tra moto e auto: muoiono Francesco Paolo Fecarotta e la passeggera - FONTE LA TRIBUNA DI TREVISO

Schianto tra moto e auto: muoiono Francesco Paolo Fecarotta e la passeggera - FONTE LA TRIBUNA DI TREVISO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Prima pagina //

SALGAREDA (Treviso) – Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 4 luglio, lungo via Argine Piave, nel territorio comunale di Salgareda. Nel violento impatto tra una moto e un’autovettura hanno perso la vita due persone.

La vittima alla guida della moto è Francesco Paolo Fecarotta, deceduto sul colpo insieme alla donna che viaggiava come passeggera. L’identità della seconda vittima è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’urto ha sbalzato i due motociclisti dalla sella, facendoli finire violentemente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del Suem 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni tentativo, però, si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità lungo il tratto interessato.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto e le eventuali responsabilità. Lo riporta leggo.it

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