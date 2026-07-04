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ORTA NOVA Orta Nova, successo per la Street Soccer Cup 2026

Grande partecipazione e forte coinvolgimento di pubblico per la prima edizione della Street Soccer Cup 2026

Orta Nova, successo per la Street Soccer Cup 2026

Orta Nova, successo per la Street Soccer Cup 2026 - Fonte Immagine: playnews24.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

Grande partecipazione e forte coinvolgimento di pubblico per la prima edizione della Street Soccer Cup 2026, disputata lo scorso 24 giugno in Piazza Pietro Nenni a Orta Nova, con il patrocinio del Comune.

L’evento si è affermato come un importante momento di sport, socialità e aggregazione per il territorio, grazie alla presenza di numerose squadre e al sostegno di sponsor e volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i partecipanti e agli organizzatori che hanno reso possibile lo svolgimento della competizione, caratterizzata da un clima di entusiasmo e partecipazione.

Sul piano sportivo, a conquistare la qualificazione alle finali provinciali di Manfredonia previste per fine agosto 2026 sono state le squadre TECNOFRUTTA (categoria 2013/14) e BLACKOUT (categoria 2015/16), che rappresenteranno Orta Nova nella fase conclusiva del torneo.

Lo riporta playnews24.com.

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