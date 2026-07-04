Orta Nova, successo per la Street Soccer Cup 2026

Grande partecipazione e forte coinvolgimento di pubblico per la prima edizione della Street Soccer Cup 2026, disputata lo scorso 24 giugno in Piazza Pietro Nenni a Orta Nova, con il patrocinio del Comune.

L’evento si è affermato come un importante momento di sport, socialità e aggregazione per il territorio, grazie alla presenza di numerose squadre e al sostegno di sponsor e volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i partecipanti e agli organizzatori che hanno reso possibile lo svolgimento della competizione, caratterizzata da un clima di entusiasmo e partecipazione.

Sul piano sportivo, a conquistare la qualificazione alle finali provinciali di Manfredonia previste per fine agosto 2026 sono state le squadre TECNOFRUTTA (categoria 2013/14) e BLACKOUT (categoria 2015/16), che rappresenteranno Orta Nova nella fase conclusiva del torneo.

Lo riporta playnews24.com.