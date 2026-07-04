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Home // Cronaca // Paura a Ippocampo, bimba di 3 anni accusa un malore in mare: decisivo l’intervento dei soccorsi

BIMBA IPPOCAMPO Paura a Ippocampo, bimba di 3 anni accusa un malore in mare: decisivo l’intervento dei soccorsi

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e l'équipe dell'elisoccorso HEMS

L'elisoccorso è atterrato rapidamente nelle vicinanze del luogo dell'incidente, consentendo ai medici di prestare le prime cure direttamente sul posto. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero presso l'ospedale più vicino, dove è stato immediatamente ricoverato. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine.

L'elisoccorso è atterrato rapidamente nelle vicinanze del luogo dell'incidente, consentendo ai medici di prestare le prime cure direttamente sul posto. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero presso l'ospedale più vicino, dove è stato immediatamente ricoverato. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Apprensione stamani, sulla costa di Ippocampo, nel territorio di Manfredonia, dove una bambina di 3 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua, manifestando sintomi riconducibili a una sindrome da annegamento.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e l’équipe dell’elisoccorso HEMS, allertata in via precauzionale. Dopo la valutazione clinica effettuata sul posto, i sanitari hanno escluso un quadro di particolare gravità: la piccola è stata stabilizzata e non è stato necessario il trasferimento in elicottero, poiché le sue condizioni non destavano preoccupazione. La bambina non risulta in pericolo di vita.

L’intervento si è concluso con un sospiro di sollievo grazie alla rapidità dei soccorsi e alla tempestiva assistenza prestata alla piccola.

Nelle stesse ore, sempre sul Gargano, si è verificata un’altra emergenza ben più grave. A Vieste, un uomo è stato recuperato in mare in condizioni critiche dopo un episodio di annegamento. In quel caso, le condizioni del paziente hanno richiesto un intervento sanitario di maggiore complessità.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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