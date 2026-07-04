MANFREDONIA – C’è un filo sottile che unisce la memoria personale alla grande storia. Un ricordo che nasce nell’infanzia e che, con il passare degli anni, assume il significato di un destino culturale. È quello raccontato da Michele Mirabella, giornalista, autore, scrittore e storico conduttore della Rai, che sarà tra i protagonisti della XXXIII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi, in programma venerdì 4 luglio, a partire dalle 20.30, in piazza Falcone e Borsellino.

Alla vigilia della manifestazione, Mirabella ha voluto rivolgere un saluto alla città attraverso un breve videomessaggio inviato agli organizzatori del Premio. Un contributo semplice, spontaneo, ma ricco di significati, nel quale emerge tutto il fascino che il nome e la storia di Manfredonia hanno esercitato su di lui sin dall’infanzia.

«Da bambino – racconta Mirabella – pensavo che il nome Manfredonia fosse un toponimo molto bello, ma non riuscivo a comprendere fino in fondo la natura di questa parola.»

Una riflessione che va oltre la curiosità linguistica. Quel nome, ascoltato e immaginato da bambino, rappresentava già allora qualcosa di evocativo: una città che custodisce una storia importante, legata a una delle figure più significative del Medioevo italiano.

Poi arriva il presente e con esso l’invito a Manfredonia. «Cittadini e amici di Manfredonia e di tutta Italia, sono qui per ricevere un premio e non posso che essere felice.»

Parole pronunciate con la naturalezza che da sempre caratterizza il noto divulgatore, ma che acquistano un valore particolare proprio perché rivolte a una comunità che da oltre trent’anni, attraverso il Premio Re Manfredi, valorizza la cultura, la ricerca, il giornalismo, le istituzioni e le eccellenze italiane.

Mirabella non nasconde l’emozione per il riconoscimento, ma coglie anche l’occasione per ribadire il proprio profondo legame con la storia della Puglia.

«Sono stato da sempre un sostenitore di quella dinastia di re che ha reso veramente la Puglia un luogo di cui essere orgogliosi.»

Il riferimento è naturalmente alla dinastia sveva, protagonista di una stagione storica straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nel Mezzogiorno. Da Federico II fino a Manfredi, quel periodo rappresenta ancora oggi uno dei momenti più alti della storia politica, culturale e architettonica del Sud Italia.

Non è un caso che Mirabella citi proprio Federico II, figura alla quale ha dedicato nel corso della sua carriera numerosi approfondimenti televisivi e culturali.

«Io sono di quella regione», aggiunge con orgoglio, ricordando le proprie origini pugliesi e sottolineando come la storia degli Svevi rappresenti ancora oggi un patrimonio identitario da custodire.

Il videomessaggio è stato diffuso dagli organizzatori del Premio attraverso i canali social ufficiali della manifestazione.

«Michele Mirabella è tra i premiati della XXXIII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi e sarà quindi ospite della città. Il noto conduttore televisivo non ha esitato e ha dedicato un contributo alla città di Manfredonia. In quanto organizzatori, siamo felici di aver ricevuto questo breve video in quanto prova delle connessioni che generano questi eventi», scrivono gli organizzatori nel post di presentazione.

Un messaggio che evidenzia come il Premio non rappresenti soltanto una cerimonia di consegna di riconoscimenti, ma soprattutto un’occasione di incontro tra personalità del panorama culturale italiano e il territorio sipontino.

Nel corso degli anni il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi è diventato uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate culturale pugliese, ospitando studiosi, giornalisti, magistrati, artisti, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti della vita pubblica nazionale.

L’obiettivo è rimasto immutato: valorizzare la figura di Re Manfredi, fondatore della città, e promuovere i valori della cultura come strumento di crescita civile e sociale.

La presenza di Michele Mirabella si inserisce perfettamente nello spirito della manifestazione. Da decenni il giornalista rappresenta uno dei principali divulgatori italiani, capace di raccontare con linguaggio semplice ma rigoroso la medicina, la storia, la letteratura e il patrimonio culturale del Paese.