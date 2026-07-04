Premio Re Manfredi: Uccio De Santis tra i protagonisti della XXXIII edizione

MANFREDONIA – C’è anche Uccio De Santis tra i protagonisti della XXXIII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi, in programma domani, 4 luglio, a Marina del Gargano.

Attore, autore e tra i volti più popolari della comicità pugliese, De Santis riceverà il prestigioso riconoscimento nel corso della serata, portando sul palco la sua esperienza artistica costruita tra televisione, teatro e spettacoli dal vivo.

Diventato celebre grazie al successo di Mudù, l’artista barese è considerato uno dei principali interpreti della tradizione comica regionale, capace di raccontare con ironia la quotidianità e le radici della Puglia, conquistando nel tempo un pubblico trasversale.

La sua partecipazione rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione, che ogni anno celebra personalità distintesi nei campi della cultura, dell’arte, della scienza, dell’informazione e dello spettacolo.

L’appuntamento è fissato in Piazza Falcone e Borsellino, nella cornice di Marina del Gargano, con apertura dei posti a sedere alle 20.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@fondazioneremanfredi.it.