Real Zapponeta, dimissioni di De Martino e Fabio: “Divergenze non più colmabili"

L’A.S.D. Real Zapponeta comunica le dimissioni ufficiali dell’allenatore Nicola De Martino e del direttore sportivo Chiara Fabio, che lasciano i rispettivi incarichi all’interno della società.
La decisione arriva al termine di un percorso condiviso ma segnato, secondo quanto riferito, da divergenze di vedute sulla gestione e sulla programmazione del progetto sportivo, ritenute ormai non più superabili.
Si tratta di una scelta definita dalle parti come dolorosa ma ponderata, maturata dopo un confronto interno sulle strategie future del club e sul modello di sviluppo tecnico e organizzativo da adottare.
Con questa decisione si chiude dunque l’esperienza dei due dirigenti sportivi all’interno della società, che ora dovrà avviare una nuova fase di riorganizzazione tecnica e dirigenziale.
Lo riporta su Facebook, ASD Real Zapponeta.