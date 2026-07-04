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FOGGIA PALMISANO ‘Centro Palmisano’ di Foggia, definite le rette: esenzione fino a 25mila euro di Isee

Secondo quanto chiarito dall’amministrazione, la quota annuale di partecipazione sarà determinata in base all’Isee degli utenti

'Centro Palmisano' di Foggia, definite le rette: esenzione fino a 25mila euro di Isee

Centro Polivalente “Nicola Palmisano” - Fonte Immagine: foggiacittaaperta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Definite le nuove regole sulle rette del Centro polivalente per anziani “Nicola Palmisano” di Foggia, con l’approvazione del regolamento aggiornato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 giugno e la successiva interpretazione fornita dal segretario generale del Comune, avvocato Alfredo Mignozzi.

L’emendamento alla base della modifica è stato recepito e riformulato in maniera definitiva, dopo che la precedente versione aveva generato possibili ambiguità interpretative.

Secondo quanto chiarito dall’amministrazione, la quota annuale di partecipazione sarà determinata in base all’Isee degli utenti. In particolare, per chi possiede un Isee fino a 25mila euro è prevista l’esenzione dalla compartecipazione ai costi del servizio, con il solo versamento della quota di iscrizione annuale pari a 15 euro.

Per gli utenti con Isee pari o superiore a 25.000,01 euro, invece, sarà richiesto il pagamento dell’intero costo della prestazione, fissato in 135 euro annui, comprensivi di 15 euro di iscrizione e 120 euro per la partecipazione alle attività.

A chiarire il senso della misura è stato il segretario generale Alfredo Mignozzi, che ha precisato: «Gli utenti saranno esentati da ogni forma di compartecipazione alla prestazione e dovranno versare esclusivamente la quota di iscrizione annuale pari a 15 euro per Isee fino a 25mila euro».

Il regolamento prevede inoltre che agli anziani con Isee compreso tra 0 e 10.140 euro sia riservata una quota minima del 35% dei posti disponibili, con assegnazione delle domande in base all’ordine di arrivo, nel rispetto della riserva stabilita.

Le nuove disposizioni definiscono quindi un sistema di accesso e contribuzione differenziato, basato sulle condizioni economiche degli utenti e finalizzato a garantire maggiore equità nella fruizione del servizio.

Lo riporta foggiatoday.it.

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