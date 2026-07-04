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FERROVIE GARGANO Foggia, ripristinata la circolazione ferroviaria delle Ferrovie del Gargano dopo il fulmine

È tornata regolare la circolazione lungo la linea San Severo–Peschici Calenella dopo oltre ventiquattr’ore di stop causate da un fulmine che ha colpito un treno in servizio

Foggia, ripristinata la circolazione ferroviaria delle Ferrovie del Gargano dopo il fulmine

Fulmine danneggia la linea delle Ferrovie del Gargano - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

È tornata regolare la circolazione lungo la linea San Severo–Peschici Calenella dopo oltre ventiquattr’ore di stop causate da un fulmine che ha colpito un treno in servizio. L’episodio si è verificato giovedì sera nel territorio di Ischitella, interessando il cavo di alimentazione del convoglio.

Il guasto ha provocato l’interruzione della tratta ferroviaria gestita dalle Ferrovie del Gargano, con inevitabili disagi per i collegamenti da e verso il Gargano.

Al momento dell’incidente si trovavano a bordo 15 passeggeri, tutti rimasti illesi e assistiti dal personale di bordo. Per garantire la continuità del servizio sono stati immediatamente attivati pullman sostitutivi tra San Nicandro Garganico e Peschici Calenella, consentendo il trasferimento dei viaggiatori fino al ripristino della linea.

Dopo le verifiche tecniche e gli interventi di riparazione, la circolazione è stata progressivamente riattivata, riportando alla normalità i collegamenti ferroviari della tratta garganica.

Lo riporta telenorba.it.

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