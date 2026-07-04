San Marco in Lamis, al via la rassegna letteraria 'Pagine d’Autore'

Parte l’ottava edizione di “Pagine d’Autore”, la rassegna letteraria ideata e diretta da Carla Bonfitto, in programma con quattro appuntamenti nel chiostro del Convento di San Matteo a San Marco in Lamis. L’apertura vede come ospite la scrittrice Caterina Battilocchio con il libro “La Guardiana”.

La rassegna, divenuta negli anni un punto di riferimento culturale per il territorio, conferma anche per questa edizione la sua vocazione alla promozione della lettura e al dialogo con gli autori del panorama letterario italiano.

Ideatrice del progetto e promotrice di numerose attività culturali, Carla Bonfitto racconta così la nascita dell’iniziativa: «Pagine d’Autore nasce da un sogno, prima ancora che da un progetto. Da insegnante, ambasciatrice della lettura e lettrice appassionata, ho sempre creduto che i libri possano creare legami, cambiare prospettive e far crescere una comunità. È una passione che mi accompagna da sempre e che, con il tempo, è diventata una parte fondamentale della mia vita.»

Bonfitto cura anche il blog “Pagine d’Autore”, dedicato a recensioni e novità editoriali, e porta avanti progetti di lettura all’interno dell’Istituto “Pietro Giannone”, dove da oltre dieci anni lavora alla diffusione della cultura del libro tra gli studenti.

Nel corso degli anni, la rassegna è cresciuta fino a diventare un appuntamento stabile del calendario culturale locale, ospitato nel suggestivo chiostro del Convento di San Matteo, grazie anche alla collaborazione dei Frati Minori, in particolare di padre Stefano De Luca, e al sostegno dell’Amministrazione comunale di San Marco in Lamis.

«La Rassegna è diventata oggi un appuntamento culturale atteso, riconosciuto e amato, capace di ospitare alcune delle voci più interessanti del panorama letterario italiano», sottolinea Bonfitto, evidenziando come il progetto sia frutto di una rete di collaborazioni tra istituzioni, volontari e realtà locali.

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa è il forte impatto sul territorio, che ha visto crescere la partecipazione del pubblico e il coinvolgimento delle scuole. San Marco in Lamis è infatti da otto anni “Città che Legge”, riconoscimento che certifica l’impegno nella promozione della cultura.

«È una soddisfazione vedere quanto fermento culturale possa nascere e crescere in un piccolo paese», spiega Bonfitto, ricordando anche il ruolo degli studenti coinvolti come “Giovani lettori e lettrici del blog Pagine d’Autore”, protagonisti attivi della rassegna.

Quanto alla selezione degli autori, la direttrice spiega: «Cerco libri che abbiano qualcosa da dire, storie capaci di lasciare una traccia, di emozionare, di aprire domande e generare confronto. A volte ho la sensazione che siano proprio le storie a scegliere me, ancora prima che sia io a scegliere loro.»

Il programma completo della rassegna è disponibile al link indicato dagli organizzatori.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.