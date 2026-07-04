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ANDREA PAZIENZA San Severo celebra Andrea Pazienza: il Comune stanzia 2 mila euro per il settantesimo anniversario della nascita

Via libera all'impegno di spesa per sostenere l'iniziativa culturale "Mi chiamo Andrea, faccio fumetti". Il contributo sarà destinato all'Associazione Valorizziamo San Severo dopo la rendicontazione delle spese

San Severo celebra Andrea Pazienza: il Comune stanzia 2 mila euro per il settantesimo anniversario della nascita

Andrea Pazienza - Fonte Immagine: esquire.com

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – Un contributo economico per sostenere le celebrazioni dedicate a uno dei più importanti fumettisti italiani. Il Comune di San Severo ha formalizzato l’impegno di spesa di 2.000 euro destinato alla realizzazione delle iniziative organizzate per il 70° anniversario della nascita di Andrea Pazienza, artista profondamente legato alla città.

La determina dirigenziale dà esecuzione all’atto di indirizzo già approvato dalla Giunta comunale e consente di finanziare la compartecipazione dell’ente all’organizzazione dello spettacolo teatrale “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”, scritto da Christian Poli, interpretato da Andrea Santonastaso e diretto da Nicola Bonazzi. L’evento, ospitato al Teatro comunale “Giuseppe Verdi”, rientra nel programma di iniziative culturali dedicate all’autore di Zanardi, figura simbolo del fumetto italiano contemporaneo.

Il provvedimento chiarisce che il Comune assume il ruolo di co-organizzatore dell’iniziativa, riconoscendone il valore culturale e identitario per la comunità locale. L’intervento economico non viene infatti qualificato come affidamento di un servizio, ma come forma di compartecipazione alle spese nell’ambito della collaborazione con l’Associazione “Valorizziamo San Severo”, soggetto promotore della manifestazione.

Secondo quanto riportato nella determina, la scelta si inserisce nelle politiche comunali di promozione della cultura e di valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio, in coerenza con le linee programmatiche dell’amministrazione e con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che favorisce la collaborazione tra enti pubblici e associazionismo nella realizzazione di attività di interesse generale.

L’impegno finanziario trova copertura sul bilancio comunale 2026 e sarà liquidato soltanto dopo la presentazione della documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute dall’associazione organizzatrice. La determina precisa inoltre che il contributo è subordinato alla verifica della regolarità amministrativa prevista dalla normativa vigente e che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza amministrativa.

Particolare attenzione viene dedicata anche agli aspetti organizzativi dell’evento. Tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello spettacolo, comprese quelle relative alla sicurezza, alla prevenzione incendi, all’agibilità dei locali e alla tutela del pubblico, sono state poste integralmente a carico dell’associazione proponente, che ha inoltre provveduto ad attivare una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

A cura di Giovanna Tambo.

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