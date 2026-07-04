SAN SEVERO – Torna al centro dell’attenzione la situazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo. Gli operatori socio-sanitari del reparto lanciano un nuovo appello, denunciando una persistente carenza di personale che, a loro dire, sta incidendo sia sulle condizioni di lavoro sia sulla qualità dell’assistenza ai pazienti.

Secondo quanto segnalato dagli OSS, l’organico attualmente disponibile non sarebbe sufficiente a garantire la gestione di un reparto particolarmente delicato, caratterizzato dalla presenza di pazienti che richiedono assistenza continua e specifiche misure di sicurezza.

Gli operatori evidenziano inoltre che, dopo l’accorpamento dei reparti di Ortopedia e Chirurgia, vi sarebbe personale OSS disponibile in altri servizi, mentre il reparto di Psichiatria continuerebbe a operare con una dotazione ritenuta insufficiente.

Tra le principali criticità segnalate figurano il crescente carico di lavoro e le difficoltà nell’assicurare un’assistenza adeguata. Gli OSS riferiscono inoltre che la situazione avrebbe già comportato episodi di infortunio tra il personale, alimentando preoccupazioni per la sicurezza degli operatori e dei pazienti.

Da qui la richiesta rivolta alla Direzione sanitaria del presidio ospedaliero di San Severo e alla Direzione generale della ASL Foggia, affinché vengano adottati provvedimenti urgenti per rafforzare l’organico del reparto e migliorare le condizioni operative.

La vicenda riporta l’attenzione sul tema della carenza di personale sanitario nelle strutture ospedaliere e sulle difficoltà organizzative che interessano alcuni reparti ad alta complessità assistenziale.

La redazione resta a disposizione per pubblicare eventuali precisazioni o repliche da parte della Direzione strategica della ASL Foggia e della Direzione sanitaria dell’ospedale.

Fonte: La Gazzetta di San Severo.