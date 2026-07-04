San Severo, omicidio D’Augelli: pena ridotta in appello per il reo confesso

Rideterminata in appello la condanna per l’omicidio di Francesco Pio D’Augelli, il 17enne ucciso il 18 luglio 2022 in via Lucera a San Severo con una coltellata al fianco sinistro. La sezione minori della Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale per i minorenni del 7 novembre 2025, ha ridotto la pena nei confronti dell’autore del delitto da 12 anni a 10 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione.

La decisione è arrivata, come riportato nel provvedimento, «preso atto della parziale rinuncia ai motivi d’appello» relativi al capo di imputazione per omicidio doloso. Una scelta difensiva che ha inciso sull’esito del giudizio di secondo grado.

Secondo quanto ricostruito negli atti, a pesare sulla valutazione del Collegio giudicante sarebbero stati anche alcuni messaggi e conversazioni successive all’aggressione, intercorsi tra il reo confesso e un amico, nelle ore immediatamente successive al ferimento della vittima, mentre i sanitari dell’ospedale Masselli Mascia di San Severo tentavano di salvarne la vita.

Subito dopo l’accoltellamento, l’aggressore avrebbe effettuato una videochiamata su Instagram al fratello della vittima, mostrando la mano insanguinata e comunicando l’accaduto con la frase: «Vieni a prenderti tuo fratello che l’ho appena accoltellato, portalo in ospedale». Successivamente il contenuto sarebbe stato cancellato, giustificato come una consuetudine dell’imputato.

Agli atti anche lo scambio di informazioni tra il minorenne e un amico sulle condizioni di salute di D’Augelli, fino alla comunicazione del decesso, alla quale il giovane avrebbe reagito con un gesto di approvazione tramite emoticon. In precedenza aveva ricevuto anche la foto di un’ambulanza accompagnata dal messaggio: “il leone è ferito ma non è morto”.

La vicenda giudiziaria si chiude dunque con una riduzione di pena in secondo grado, mentre restano agli atti le circostanze ricostruite nel corso delle indagini e del processo.

Lo riporta foggiatoday.it.