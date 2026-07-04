OTRANTO (LECCE) – Una giornata di mare si è trasformata in una tragedia sulla costa di Otranto. Un uomo di 50 anni, artigiano originario del territorio di Maglie, è morto dopo essersi lanciato in acqua per soccorrere i suoi due figli gemelli, finiti in difficoltà a causa del mare agitato.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia libera adiacente allo stabilimento balneare Castellana. Il forte vento di tramontana aveva reso il mare particolarmente mosso e i due bambini, mentre facevano il bagno, hanno iniziato a essere trascinati dalle onde, chiedendo aiuto.

Le grida dei piccoli sono state immediatamente udite dai bagnini dello stabilimento, che si sono tuffati in acqua riuscendo a raggiungerli e a portarli in salvo. Anche il padre si è precipitato in mare nel disperato tentativo di aiutare i figli, vivendo attimi di enorme tensione.

Terminato il salvataggio dei bambini, il 50enne si è improvvisamente accasciato sulla battigia. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco, probabilmente provocato dall’intenso sforzo fisico e dal forte stress emotivo affrontato durante il drammatico intervento.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e il personale della Capitaneria di Porto, intervenuti per gli accertamenti e la gestione dell’emergenza.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I due figli, invece, sono stati salvati e sono in buone condizioni. Lo riporta Antenna Sud.