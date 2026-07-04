Trofeo CONI: sette atleti e sette medaglie per l'ASD Leone

Grande prova dell’ASD Leone nella fase regionale di qualificazione al Trofeo CONI, disputata il 28 giugno al Palazzetto dello Sport di Canosa di Puglia. La società foggiana, guidata dai maestri Cosimo Leone e Marco Carta, ha ottenuto sette medaglie con sette atleti in gara, centrando un risultato che conferma l’ottimo lavoro svolto durante la stagione.

A conquistare la medaglia d’oro sono stati Desiree Mazzaro, Gabriele Rossi e Yuri Di Biase, primi classificati nelle rispettive categorie. Sul secondo gradino del podio sono saliti Giorgia Valente, Antonio Pipoli e Alessandro Mariano, mentre Chiara Bianco ha ottenuto una medaglia di bronzo, nonostante una penalizzazione arbitrale che le ha impedito di disputare la finale per l’oro.

Le sette medaglie sono arrivate al termine di una competizione resa ancora più impegnativa dalle elevate temperature, che hanno messo a dura prova gli atleti durante gli incontri.

Tra le prestazioni più significative spicca quella di Gabriele Rossi, protagonista nella categoria 43 chilogrammi. Dopo aver conquistato il primo posto, il giovane atleta ha affrontato lo spareggio decisivo contro il vincitore della categoria 48 chilogrammi, avversario più esperto e fisicamente più pesante.

Nonostante il divario di peso e di esperienza, Rossi è riuscito a imporsi anche nel secondo incontro, conquistando così la qualificazione al Trofeo CONI, la manifestazione nazionale che si svolgerà a Bari nei primi giorni di settembre e che riunirà i migliori giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Grande soddisfazione è stata espressa dai tecnici dell’ASD Leone per il risultato complessivo della squadra. Le sette medaglie rappresentano il riconoscimento dell’impegno, della costanza e della passione con cui gli atleti affrontano quotidianamente gli allenamenti, confermando la società tra le realtà di riferimento nel panorama sportivo regionale.

L’attenzione è ora rivolta al prossimo appuntamento nazionale, dove Gabriele Rossi rappresenterà l’ASD Leone, la città di Foggia e la Puglia, con l’obiettivo di continuare il suo percorso di crescita e ottenere nuovi risultati di prestigio.