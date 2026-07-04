UGL Salute esprime cauto ottimismo per il formale riscontro ricevuto dalla Direzione Generale dell’ASL Foggia in merito alla procedura di stabilizzazione che coinvolge gli operatori sanitari precari, un iter avviato con l’avviso del 17 marzo 2026 e rimasto finora in sospeso.

​A seguito della richiesta perentoria inviata dal Segretario Provinciale UGL Salute Foggia, Lorenzo Pellecchia, alla Direttrice Generale dell’ASL Foggia, Dott.ssa Tiziana Dimatteo, l’Azienda ha comunicato per vie ufficiali che la procedura di stabilizzazione (ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b, della Legge 234/2021 e successive modifiche) è “attualmente in corso”.

​”Si tratta di un riscontro importante — dichiara Lorenzo Pellecchia, Segretario Provinciale UGL Salute Foggia — perché conferma che l’ASL non ha abbandonato il percorso. È un primo segnale positivo, che accogliamo con senso di responsabilità, ma che ora deve tradursi rapidamente in atti amministrativi.”

Non c’è più tempo per i rinvii burocratici, chiediamo la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto e degli atti conclusivi in tempi brevi”.​UGL Salute aveva chiesto all’Azienda, anche tramite il Segretario Regionale Giuseppe Mesto, di fare totale chiarezza sulla prosecuzione dell’iter, evidenziando che a distanza di mesi dalla pubblicazione della manifestazione di interesse, le pratiche per l’individuazione degli aventi diritto sembravano aver subìto un inaccettabile stallo.​

“Questi lavoratori attendono risposte concrete — prosegue Giuseppe Mesto, Segretario Regionale UGL Salute — e con loro le rispettive famiglie. Parliamo di professionisti che, nel silenzio, hanno garantito continuità assistenziale, tenendo in piedi servizi essenziali del nostro sistema sanitario territoriale.

La loro stabilizzazione non è solo una legittima aspettativa contrattuale, ma una scelta strategica imprescindibile per rafforzare la sanità pubblica e sopperire alle croniche carenze d’organico delle nostre strutture”.​

L’UGL Salute chiede pertanto che l’ASL proceda ora con la massima urgenza e trasparenza, definendo un cronoprogramma inequivocabile per la firma dei contratti.​”Continueremo a marcare a uomo la Direzione — conclude Pellecchia — affinché questa comunicazione non resti un esercizio di stile, ma diventi l’ultimo chilometro prima delle assunzioni definitive. Se non vedremo atti concreti a stretto giro, siamo pronti a mobilitarci. La stabilizzazione di questo personale è una battaglia di dignità, giustizia e responsabilità verso chi lavora e verso i cittadini foggiani”.