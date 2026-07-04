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VICO GARGANO Vico del Gargano, pubblicato il bando del ‘Festival del Teatro Popolare’

Prende ufficialmente il via il percorso che porterà alla quinta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano

Vico del Gargano, pubblicato il bando del 'Festival del Teatro Popolare'

Vico del Gargano, pubblicato il bando del 'Festival del Teatro Popolare' - Fonte Immagine: playnews24.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

Con la pubblicazione del bando di selezione per le candidature, prende ufficialmente il via il percorso che porterà alla quinta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano, in programma a Vico del Gargano dal 9 gennaio al 14 marzo 2027.

La rassegna, organizzata dall’APS “Ncvò Cappà ‘Nsciaun” e istituzionalizzata dall’Amministrazione comunale vichese, prevede anche per la nuova edizione il “Premio Festival del Teatro Popolare del Gargano”, al quale parteciperanno cinque compagnie selezionate tramite bando, oltre ad altri gruppi teatrali fuori concorso.

Il bando è rivolto a gruppi teatrali residenti in Italia, con esclusione di monologhi e spettacoli esclusivamente mimici. Sono ammesse opere brillanti di autori italiani e stranieri, con copioni in lingua italiana o dialettale purché comprensibile. La durata degli spettacoli dovrà essere compresa tra 90 e 120 minuti. Le candidature devono essere presentate online entro settembre 2026, mentre le compagnie selezionate saranno comunicate entro ottobre 2026.

Il Festival, nei suoi primi quattro anni di attività, ha registrato numeri importanti: quasi 15mila spettatori complessivi, oltre 50 spettacoli ed eventi speciali, più di 30 compagnie teatrali provenienti da tutta Italia e circa 250 attori e attrici non professionisti coinvolti. L’ultima edizione è stata la più partecipata, con circa 4.500 presenze.

La manifestazione è organizzata dall’APS “Ncvò Cappà ‘Nsciaun”, con il sostegno del Comune di Vico del Gargano e il patrocinio della Provincia di Foggia, e si avvale della collaborazione della Pro Loco di Vico del Gargano e della FITA – Federazione Italiana del Teatro e delle Arti.

Lo riporta playnews24.com.

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