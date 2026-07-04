Vieste, stato di massima pericolosità incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre

La Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2026, come stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25 maggio 2026, pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale n. 43 del 1 giugno 2026.

In seguito a tale disposizione, anche il Comune di Vieste ha adottato un’ordinanza specifica: con la Ordinanza sindacale n. 11 del 30 giugno 2026, sono state introdotte misure restrittive e divieti assoluti nelle aree a rischio incendio o adiacenti ad esse, validi per tutto il periodo indicato.

Tra i principali divieti figurano l’accensione di fuochi di qualsiasi tipo, l’uso di esplosivi, di apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio dei metalli, nonché l’impiego di motori e attrezzature che possano generare scintille o braci, ad eccezione delle attività forestali autorizzate.

È inoltre vietato fumare o gettare sigarette e fiammiferi accesi, così come svolgere attività pirotecniche, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi o lanterne volanti. Le restrizioni includono anche il transito e la sosta con veicoli su strade non asfaltate in aree boscate e il transito con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità consentita, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali autorizzate.

L’ordinanza vieta inoltre l’abbandono di rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive, e ribadisce il divieto assoluto di bruciare stoppie, vegetazione spontanea o residui di sfalci e potature, al fine di prevenire ogni rischio di incendio e tutelare la sicurezza pubblica.

Le misure sono finalizzate a salvaguardare l’incolumità delle persone, proteggere gli ecosistemi agricoli e forestali e prevenire danni al patrimonio pubblico e privato, oltre a evitare situazioni di falso allarme.

In caso di avvistamento di incendi, la popolazione è invitata a segnalare tempestivamente l’evento alle autorità competenti contattando il numero 115 dei Vigili del Fuoco o il 1515 dei Carabinieri Forestali, fornendo ogni elemento utile alla localizzazione del rogo.

Lo riporta retegargano.it.