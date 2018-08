Cerignola. Arrestato pregiudicato dopo inseguimento sulla SS16

Di:

Cerignola. Nella serata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e del Commissariato di P.S. di Cerignola in servizio di pattugliamento, su segnalazione della Sala Operativa, raggiungevano la SS16 ove una Fiat Barchetta sfuggita al fermo dei Carabinieri a Margherita di Savoia, sarebbe sopraggiunta a breve in quanto aveva imboccato la statale in direzione Foggia.

Appena intercettata la vettura con a bordo il fuggitivo, iniziava un inseguimento che terminava quando il conducente della Fiato Barchetta, poi identificato per Giuseppe Caputo, classe 1953, tamponava violentemente un’altra auto che lo precedeva.

Scaturiva un incidente con feriti in seguito al quale gli Agenti facevano intervenire una Squadra dei VV.FF per liberare il Caputo incastrato nell’auto e le autombulanze per i feriti.

All’interno dell’abitacolo veniva rinvenuto un borsello contenente circa 5 gr. di cocaina con pezzi di cellophane utili al confezionamento delle dosi, oltre a telefoni e altri effetti personali.

Caputo è stato sottoposto agli esami tossicologici da parte del personale sanitario che davano esito positivo per presenza di cocaina.

Lo stesso dimesso dal pronto Soccorso, veniva ricoverato in reparto in prognosi riservata.

Caputo, in seguito a quanto accertato, veniva tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, sottoposto agli arresti domiciliari.