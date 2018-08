Foggia. Polizia sventa furto al negozio

Di:

Foggia. Nelle prime ore della mattinata odierna, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti intervenivano tempestivamente non appena la sala operativa segnalava un furto in atto da parte di ignoti in Via Onorato presso un negozio di materiale informatico e telefonia.

All’arrivo della volante giunta sul luogo gli ignoti malfattori si erano appena dati alla fuga.

Dal sopralluogo emergeva che ignoti avevano tranciato la saracinesca all’altezza della serratura ma non erano riusciti nell’intento in quanto gli Agenti riuscivano a interrompere l’azione criminosa.

Successivamente interveniva il proprietario sul posto e da un primo sopralluogo non sembrava asportato nulla.

Le immagini delle telecamere presenti sequestrate consentiranno di intraprendere le dovute indagini per risalire ai malfattori.