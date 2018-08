L’ “interessamento” del Governo centrale borbonico in merito alla salute della comunità sipontina per le paludi sipontine (sec. XVIII)

Di:

Sulla bonifica delle paludi sipontine nel sec. XVIII, l’Università sipontina ha avuto modo di manifestare tutto il suo interessamento, specie negli ultimi decenni del secolo; nella deliberazione adottata, in particolare, il 29 dicembre 1784, ci si augura che la questione venga risolta definitivamente.

Da parte degli amministratori comunali si afferma che il risanamento delle paludi, “dissacquamento”, per la salute di tutta la popolazione, sia preminente rispetto alle opere da effettuarsi nelle acque del porto ed al molo, nonché al lastricato delle strade (opere altrettanto necessarie ed importanti).

Come sempre, vi è carenza di risorse finanziarie e non bastano né le entrate delle gabelle e né i risparmi causati dalla riduzione delle franchigie ecclesiastiche (già di ducati 505.40).

“ …essendosi dal Regio Tavolario d. Gennaro Papa che ne fu qui a fare le debite ricognizioni del suo accesso fatto nel passato mese di maggio per ordine della Regia Camera della Sommaria proposto nella sua relazione fatta, che per lo magior disbrigo di una tanta opera salutare essendo piccolo il fondo per quella addetto delle franchigie scemate agli Ecclesiastici precedente consulta favorevole di detta Regia Camera, ed approvata dalla Maestà del nostro Sovrano… che si fusse anche aggregato il fruttato della gabella detta delli dieci tarì del porto, che questa Università tiene addetta per le riparazioni di questa Città”.

Ed ancora una volta il Consiglio Comunale, nell’adozione dei relativi provvedimenti deliberativi pone l’accento sopra la riduzione della popolazione, a causa delle vicine paludi. “…Paludi di Siponto, e suoi debiti scoli, e condotti sotterranei per levarsi tutte le immondezze, e mofete, che producono una continua aria micidiale a questa Popolazione, la quale si è molto menorata per le continue infermità, e mortalità de’ suoi individui”.

Senonchè, l’auspicio dell’Amministrazione comunale subisce un grave colpo; da parte delle autorità governative borboniche si vuole che si dia inizio non alle opere di bonifica delle paludi sipontine, bensì alle opere portuali, più necessarie nell’economia regnicola, indifferente alla situazione veramente precaria della salute dei cittadini.

“Ma dopo tante fatighe fatte, e dispendj si teme oggi che non si perda quanto si è fatto, espresso, giacché è stato notificato, con lettera dell’avvocato speciale di tal sendenze d. Francesco Maria Catenacci, al sig. Vincenzo Guerra attuale Sindico, e Deputato speciale per tirare affine una tant’opera che la Regia Corte abbia in mente di far nettare, e ripulire il porto di questa città; e per far ciò si voglia avvalere tanto del fruttato di dette franchigie degli Ecclesiastci, che di detta Gabella de’ dieci tarì del Porto. Alla qual notizia esso sig. Guerra rescrisse, che avesse procurato in tutti i conti impedire una tal risoluzione”.

Il Sindaco replica che occorre prima “salvare questa Popolazione, con liberarla dall’aria pestifera, e micidiale”, e solo dopo aver effettuato la bonifica si può volgere lo sguardo e “darsi sfogo alla sudetta opera del Molo, e Porto”.

Per questo fine egli invita tutti i consiglieri comunali affinche diano “il loro savio parere, e dicano come potersi prendere detto denaro, che bisogna per la detta ricognizione, giacché le rendite di questa Università in questo anno sono scarsissime, che non bastano per li pesi forzosi (spese obbligatorie) oltre le tante altre spese straordinarie occorse per il passaggio de’ Ministri del Cordone (sanitario), ed altri…”

Necessariamente, allora, si deve ricorrere all’indebitamento con l’aggravio degli oneri per il pagamento dei relativi interessi.

E devono trascorrere 7 anni per aversi, il 24 dicembre 1791, il dispaccio dell’interessamento del ministro Acton affinché si effettui la bonifica delle paludi. L’affidamento dell’incarico per il relativo studio viene affidato all’ingegner Giuseppe Gimma.

“Ad oggetto che possono sollecitamente, e regolarmente incominciarsi i primi lavori di scolo per le bonificazioni de’ terreni denominati le Paludi Sipontine, Sovranamente prescritte a favore della città di Manfredonia, vuole il Re, che uno dei ministri di codesto Tribubale unitamente a d. Giuseppe Guerra uno de’ componenti la Deputazione delle strade della città suddetta, ed all’ ingegnere d. Giuseppe Gimma vada nelle indicate Paludi Sipontine, e con la concorrenza de’ rispettivi interessati fissi ne’ termini più brevi e spediti la titolazione de’ confini della porzione de’ terreni denominati Candelara, onde in vista della ultimazione degli atti localmente possano intraprendersi gl’indicati primi lavori di scolo nelle enunciate porzioni di terreni.”

E va dato atto all’Amministrazione comunale sipontina che, nei primi decenni del sec. XIX, avrà modo di porre in esecuzione tutte le deliberazioni per la realizzazione della bonifica, con l’assegnazione censuaria a privati cittadini per la conduzione dei terreni bonificati e quanto altro si crede opportuno pre redimere i terreni e salvaguardare la salute dei cittadini, ad onta delle millantate pretese delle Comunità vicine.