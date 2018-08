“Le vie del mare” (II – VIDEO)

Di:

Le città sul mare si assomigliano tutte. Sono aperte, al prossimo e alle novità; in una parola, al futuro. Lo sguardo si perde nel blu dell’orizzonte e dall’orizzonte, prima o poi, qualcosa o qualcuno arriva sempre. Lo sanno bene coloro che sono nati e cresciuti con la finestra della propria casa esposta a levante, a guardare il sole che sorge. Una città di mare implica tutto un complesso di rituali e tradizioni che spesso si perdono lontano nel tempo. A questi rituali, lavori, abitudini e stili di vita, che vengono tutti dal passato, si aggiungono via via nuove sensibilità, nuovi modi di abitare il mare, più moderni, che tendono a rispettare l’ambiente intendendolo come risorsa da preservare e non da spremere.

Questo programma si propone ripercorrere la vita che si fa sul mare, scandita dalle ore del giorno e dalle condizioni del tempo. Intende ripercorrere la tradizione e riproporre vecchie e sane consuetudini che si vanno perdendo, senza trascurare le novità. I nuovi modi di vivere e scoprire il mare. Nel nostro viaggio incontreremo persone di tutte le età che avranno un unico comune denominatore: la passione per il mare.

La via del mare è un programma a puntate pensato per il canale on line della testata giornalistica StatoQuotidiano.