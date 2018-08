Di:

Una sorprendente sorpresa quella che la Bottega degli apocrifi in collaborazione con Vazapp’,ha riservato al proprio pubblico di estimatori e spettatori.

Nell’ambito di un nutrito calendario che ha preso il via il 7 luglio e che si concluderà il 9 settembre, nelle serate del 25, 26 e 27 luglio, l’anfiteatro del grano ha regalato ai presenti un sogno di mezza estate.

Tutto è stato curato nei minimi dettagli, la particolarità delle balle di fieno trasformate in opere d’arte, la possibilità di vagare fra i campi ascoltando i sonetti di Shakespeare, l’atmosfera onirica che si respirava ad ogni passo, nel corso della serata.

L’evento, suddiviso in due momenti, “Amore e Psiche”, monologo di Daria Paoletta della compagnia Burambò e “Racconti notturni in jazz” con il cantastorie italo-francese Luigi Rignanese e i maestri Matteo e Fabio Trimigno, rispettivamente al pianoforte e al violino ha letteralmente “ammaliato il pubblico”, catturando l’attenzione grazie a performances teatrali e musicali di qualità, il tutto impreziosito dalla location e da un’eclissi di luna che ha reso ancor più magico il momento.

Non vogliamo in questa sede tessere le lodi dell’evento solo perché così deve fare il giornalista, qui si tratta di sottoporre all’attenzione del lettore un commento, una critica, un pensiero obiettivo e spassionato….forse non sempre ci rendiamo conto della grande fortuna che abbiamo a Manfredonia ad avere un ensemble di registi, musicisti, attori, che definirei veri e propri professionisti del settore, come quelli della compagnia Bottega degli Apocrifi, precursori dei tempi, innovatori, geniali, in grado di proporre idee sempre nuove che sanno stupire e affascinare.

‘Mille di queste notti – Shakespeare ai contadini’, è un’iniziativa che ha coinvolto due realtà virtuose della Capitanata, la compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi e l’hub rurale Vazapp, insieme nel progetto Teatri del Gargano, nato per trasformare luoghi rurali in attrattori culturali.

Gli spettacoli presentati sono legati dal fil rouge che ci riporta, attraverso l’innovazione, alla terra e alle origini dell’uomo. Il teatro e la musica tornano ad essere quell’antico rituale di aggregazione che parla alla società attuale e ci racconta chi siamo, risvegliando l’esigenza primordiale di ritrovarsi insieme, magari in modo inconsueto, camminando fra la terra e i grappoli d’uva o seduti su una balla di fieno….

Un Pianoforte in un campo di grano, un palco montato tra le balle di fieno, un anfiteatro incastonato nella “Medusa” fatta di paglia e luce: questo lo spazio/non spazio in cui lo spettatore ha vissuto Mille di Queste Notti, sospeso fra il sogno e la realtà per dar libero sfogo alle emozioni accompagnate,perché no, da un buon bicchiere di vino locale e prodotti tipici della nostra terra.

Musica, cultura, saperi e sapori, condensati in un mix vincente.

Perché quando si vivono queste esperienze a vincere siamo tutti: gli ideatori, gli organizzatori, gli attori, i musicisti, il pubblico….ognuno portandosi nel cuore un vissuto che non sarà mai dimenticato.

A cura di Mariella La Forgia,

Manfredonia 04 agosto 2018