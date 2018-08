Nomine dg Asl, Zullo “Sbagliato lanciare sospetti, giudichiamoli dai risultati”

Di:

Il presidente del gruppo regionale di Direzione Italia/Noi con l’Italia, Ignazio Zullo, commenta le polemiche di questi giorni

“Nomine Asl: e scatta subito l’ombra del sospetto a prescindere, senza prove. Ma per il gusto di conquistare qualche titolone e incuranti che insinuando il dubbio che ogni nomina nasconda qualcosa di “sporco” getta discredito non solo su chi l’ha fatta, ma sull’intera istituzione. Lungi da noi voler difendere la Sanità pugliese, ma dubitare della capacità degli scelti a dirigere le nostre Asl o Aziende ospedaliere senza averli visti all’opera, senza capire se sono capaci di risolvere i tanti problemi o se invece li complicheranno, ci sembra francamente più un’operazione di

pura propaganda populista. A meno che chi denuncia irregolarità nelle nomine non abbia prove certe e allora non ha che una strada: presentare una denuncia alle autorità competenti e lasciare che siano loro a chiedere l’accesso agli atti, con la sicurezza che a loro non sarà negato e quindi sarà fatta chiarezza. Ma solo se si hanno prove…non semplici sospetti! Noi, responsabilmente, aspetteremo di vedere i direttori generali all’opera e li giudicheremo dai risultati. Sperando che, in modo autonomo, possano portare sollievo ai disastri prodotti dall’assessore alla Sanità, Michele

Emiliano”.