“Prelievo delle acque dal canale del depuratore per uso agricolo”

Di:

Foggia. Il canale Faraniello è un corso d’acqua sorgiva alimentato per lo più dalle acque in uscita del depuratore di Foggia. Essendo l’impianto di depurazione del nostro Comune privo di una stazione d’affinamento, le sue acque non possono essere utilizzate per fini agricoli. Infatti, in agricoltura le normative Italiane per l’utilizzo dei reflui lavorati sono molto restrittive. Ancor più grave se consideriamo che le analisi dei reflui lavorati di Foggia effettuate da ARPA evidenziano valori di escherichia coli (e non solo) NON a norma di legge.

Nonostante le numerose denunce fatte dal nostro movimento politico in questi anni, la stazione di pompaggio (che dista poco meno di 3 km dallo scarico e che è ben visibile dalla strada) continua a prelevare le acque dal canale. Ancora una volta abbiamo provveduto ad avvisare le autorità competenti, questa volta mediante pec indirizzata al Sindaco e per conoscenza: ASL, Prefetto, Procura della Repubblica, Questore, carabinieri e Vigili Urbani. Non sappiamo cosa viene irrigato con quelle acque e se il prelievo è autorizzato. Ma qualora venissero irrigati prodotti che vanno consumati anche crudi, la cosa potrebbe essere assai pericolosa per la salute. Nei prossimi giorni cercheremo di verificare se sulla sponda del canale ci sono altre stazioni di pompaggio, anche se tale azione spetterebbe a chi deputato alle attività di controllo sul territorio.

“Italia in Comune Foggia”