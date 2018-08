Di:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 86 AUSILIARI – PULITORI. CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO CATEGORIA “A” – LIVELLO ECONOMICO INIZIALE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ore settimanali); di cui N. 56 posti in conformità delle previsioni di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001.

Fonte http://www.nursetimes.org/sanitaservice-asl-foggia-concorso-pubblico-per-86-ausiliari-pulitori/53382