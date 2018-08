Segnalazioni. Spiaggia Punta Grugno (Foto)

Di:

“Quando accade qualcosa si chiede quasi sempre come sia successo“. A Mattinata, sulla spiaggia ai margini della montagna di punta grugno, nonostante sia avvisato il pericolo di crollo e caduta massi, la gente con i propri bambini tranquillamente a prendere il sole. Mi sono avvicinato a queste persone per far notare il pericolo che incombe in quella zona e la segnalazione di pericolo pubblicata espressamente tramite insegne su tutta la parete rocciosa, i bagnanti hanno accennato appena un sorriso smorzato senza spostarsi.

(A cura di Alessandro Manzella, Manfredonia 04 agosto 2018)