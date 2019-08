Capitanata. Servizi straordinari di controllo del territorio dei CC

Di:

I Carabinieri del Comando Provinciale CC di Foggia, anche durante questo fine settimana, hanno riproposto un nuovo robusto ed importante servizio straordinario di controllo del territorio in tutto il territorio della Capitanata, per contrastare così qualsivoglia attività di criminalità diffusa e non solo a tutela della collettività ed in generale della sicurezza pubblica di tutti i comuni della provincia. Tutte e 7 le Compagnie Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno infatti pattugliato e perlustrato la città di Foggia come l’intera provincia. Si è trattato dell’ennesimo servizio “muscolare” sul territorio, chiaro segnale della presenza dello Stato contro il crimine a 360°.

Diversi i posti di blocco e controllo messi in atto dai militari dell’Arma, come pure le perquisizioni “a raffica” effettuate, che hanno interessato in alcuni casi anche interi complessi abitativi. Oltre cinquecento gli automotoveicoli controllati e così identificati i relativi conducenti e passeggeri, alcuni dei quali anche con precedenti penali e di interesse operativo. Una particolare attenzione è stata nuovamente rivolta ai soggetti già sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o a quella detentiva della detenzione domiciliare presenti sul territorio, ma anche verso i sorvegliati speciali per reati comuni e di criminalità organizzata