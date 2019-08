Cerignola, rifiuta controllo e affronta i Carabinieri: arrestato

Di:

Foggia. A Cerignola, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza e minacce a P.U. un 37enne del posto, con alle spalle già altri precedenti penali, dopo che lo stesso era stato fermato a bordo di un motociclo dai militari dell’Arma durante un posto di controllo. Per evitare il relativo controllo nonché la perquisizione, il 37enne si avventava contro i Carabinieri che, dopo averlo immobilizzato, lo arrestavano e lo sottoponevano agli arresti domiciliari, su disposizione del PM di turno, in attesa dell’udienza di convalida per “direttissima”.

Sempre a Cerignola, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato su ordine di carcerazione un 40enne pregiudicato, poiché destinatario di un provvedimento restrittivo definitivo con una pena residua di cinque anni di reclusione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Foggia, per delle condanne riferibili a dei furti commessi dall’uomo, in Cerignola, tra il 2014 ed il 2017.

Ancora a Cerignola, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato su ordine di carcerazione un 28enne pregiudicato colpito da un provvedimento restrittivo definitivo di 2 anni di reclusione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per una condanna per rapina in concorso per fatti commessi in provincia di Bari nel 2013;