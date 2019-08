Di:

Irma Costantino, 26 anni, di Torremaggiore, è morta in un incidente stradale allo svincolo per Marina di Chieuti. Le pagine facebook si sono presto riempite di messaggi di cordoglio. Il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo poco dopo la tragedia: “Ho purtroppo appreso con infinita tristezza che ancora una volta un incidente stradale ha strappato all’affetto della sua famiglia e di chi l’amava, una vita giovanissima. Un sorriso venuto meno all’intero paese. Torremaggiore piange ancora una volta una giovane vita. Mi unisco al dolore che ha colpito la famiglia Costantino sia come sindaco di Torremaggiore che piange anche questa estate, sia come compagno dell’ex segretario del partito democratico, Peppino, sia come uomo e padre. A voi, genitori e a te Giovanni le mie più sentite condoglianze”. Condoglianze al fratello Giovanni da tutta la squadra dell’’Italian Tricky Trees’.

Al dolore si unisce l’associazione dei ‘Giovani Torremaggioresi’, la ‘Lega Salvini premier Torremaggiore’ e il circolo del Partito Democratico. Radio Albatro “spegne le programmazioni in segno di lutto per la morte di una nostra concittadina e trasmette solo musica classica in sottofondo. Ciao Irma Costantino, vola in alto adesso che conosci bene il cielo”.

In macchina viaggiavano in due, è stato inutile il tentativo di rianimarla da parte del 118. L’altra persona è tuttora ricoverata in ospedale.