Forza Nuova sulla spiaggia di Siponto attacca il PD “Mai più Bibbiano”

Manfredonia, 04 agosto 2019. Militanti di Forza Nuova hanno svolto un sit-in sulle spiagge di Siponto stamani ribadendo “Mai più Bibbiano”.

L’iniziativa, si legge in una nota, rientra “nel solco delle attività che su tutto il territorio nazionale sta portando avanti il movimento nazional-popolare, combattendo contro la cortina di non-informazione che la consorteria politico-giudiziaria, con a capo il PD, sta creando intorno alla gestione di minori ridotti a ‘carne da macell’.

“L’oramai inflazionato ‘restiamo umani’ è COSA LORO – come meglio sintetizza l’Ass. Evita Peron – utilizzato esclusivamente in caso di sciacalli con barconi, ‘capitane’ varie e clandestini, per tutto il resto, invece, vige OMERTÀ e SOLIDARIETÀ verso colui o coloro che nelle tasche hanno specifiche tessere di partito. Il PD ha raschiato il fondo arrivando a palesare la sua natura intrinseca e, mentre una volta si diceva che i comunisti mangiavano i bambini, ora li strappano alle loro famiglie e li svendono al miglior amico gay utilizzando la falsa storiella della famiglia patriarcale, quindi di fatto violenta, e sfoderando quell’arma vincente denominata omofobia (ora capite perché tale reato ‘fantoccio’ è stato voluto così fortemente dalle lobby sinistroidi), ed ecco che il gioco è fatto: l’allontanamento dei bambini dalle proprie famiglie è d’obbligo. E chi ne fa le spese, pagando caro, sono sempre le piccole vittime innocenti, portate via di forza dai loro affetti più cari ed obbligate, con metodi violenti”.

“Ma il marcio di questa nuova ‘mela del peccato’ non inizia e non finisce, purtroppo, ai confini di Reggio Emilia, ricordando le malvagità del Forteto, le raccapriccianti storie della bassa Modena e il business milionario delle case-famiglia le quali percepiscono diarie giornaliere da capogiro per ogni bambino che ospitano”, è scritto nella nota.

“Questa è solo una delle prime attività che Forza Nuova attuerà in Capitanata, finché tale sistema deprecabile non verrà abbattuto e i responsabili marcirscano nelle carceri”, concludono i militanti di FN.